Zorc: "… das erzeugt wirtschaftliche Nachteile für die deutschen Klubs"

Seine letzte Transferperiode als Sportdirektor von Borussia Dortmund endete unspektakulär ohne Neuverpflichtung. Dennoch macht sich Michael Zorc weiter Gedanken, welche Nachteile der BVB und die anderen deutschen Klubs derzeit haben.

"Wir haben nun mal diese Einschränkungen, wir leben aktuell ohne echte Zuschauereinnahmen", erklärt Zorc und sieht beim Blick über die Grenzen ein Ungleichgewicht: "Im Ausland sind die Stadien deutlich voller, das erzeugt schon wirtschaftliche Nachteile für die deutschen Klubs." Er rechnet aus BVB-Sicht vor: "Wenn wir pro Heimspiel bis zu 4 Millionen Euro weniger umsetzen, summiert sich das - zumal wir schon zwei Geschäftsjahre hatten, die stark von der Corona-Pandemie beeinflusst waren."

Nun droht der Anschluss an die großen Ligen endgültig verloren zu gehen. "Ich hatte ohnehin schon den Eindruck, dass England und Spanien in den europäischen Wettbewerben ein Stück weit enteilt waren, da hat ja wirtschaftlich nur Bayern München Paroli bieten können", sagt Zorc. Und auch, dass in der französischen Ligue 1 und der italienischen Serie A deutlich mehr investiert wurde als in der Bundesliga sei "keine ganz neue Entwicklung".

Corona schade der Liga sehr, weil es an die Grundlagen gehe: "Die deutschen Klubs haben sich schon immer durch einen etwas anderen Weg definiert, der geprägt ist von wirtschaftlicher Solidität. Aber jetzt schlägt die Pandemie ins Kontor. Aktuell geht es den meisten Vereinen wirtschaftlich nicht gut, das ist ein Fakt."

Im großen Interview in der Donnerstags-Ausgabe spricht der 59-Jährige zudem über die Argumente bei Erling Haaland, das Problem der vielen Gegentore, die Arbeit von Trainer Marco Rose und seine Erfahrungen im Glasgower Ibrox Park.