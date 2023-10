Zoran Barisic über Derby, Dominanz und Druck-Situationen

Die Unzufriedenheit der Rapid-Fans fokussiert sich nach dem misslungenen Derby und Platz acht in der Tabelle wieder einmal auf Trainer Zoran Barisic. Wenn alles so einfach wär' …

Es ist wieder so weit. Ein paar Wochen lang erfreuten sich die Rapid-Fans an dem hoffnungsvollen Auftakt gegen den LASK und Altach, einer verbesserten Spielkultur ihrer Mannschaft, der neuen Robustheit von Nicolas Kühn, der Teamform von Leopold Querfeld, dem neuen jungen Mittelfeldstrategen Nikolas Sattlberger, dem wieder giftigen Marco Grüll. Sie attestierten dem neuen Geschäftsführer Sport Markus Katzer mit den Verpflichtungen von Matthias Seidl, Nenad Cvetkovic und auch Fally Mayulu einen super Job gemacht zu haben. Und selbst ihr längst nicht mehr grenzenloses Vertrauen in Zoran Barisic schien wieder hergestellt.

Nach einem September ohne Sieg, vor allem aber nach dem 0:0 gegen neun Austrianer im Derby, entlädt sich der Fan-Ärger nun aber wieder auf den Rapid-Trainer. Nicht, dass er sich diesem durch die Konsumation von Fanforen oder den sozialen Medien aussetzen würde. "Könnt's in meinem Mailordner nachschauen, ich habe selbst den Pressespiegel, den ich jeden Tag kriege, seit zwei Jahren nicht ein Mal geöffnet", bot Barisic den Journalisten beim Medientermin vor dem Auswärtsspiel in Lustenau an. Würde er sich das auch noch "reinziehen", lieferte er ein dankbar aufgegriffenes Bonmot, "bin ich in Steinhof, Pavillon 11, Tür 7".

Derby-Aufarbeitung

Das 0:0 im Derby, nimmt Zoki für sich in Anspruch, "hat mich am allermeisten geschmerzt". Dreimal hat er sich das Unspiel seiner Mannschaft noch angeschaut. Jedesmal mindestens zweieinhalb Stunden. An Essen war dabei nicht zu denken. Ans Rausgehen schon gar nicht. Es hat ihn fertig gemacht, zu sehen, wie seine Spieler es trotz seiner Anordnung verpasst haben, das Spiel in die Breite zu ziehen und den Abwehrriegel über die Flügel zu knacken. Wie sie von irgendwo auf das Tor geschossen haben, die Geduld und schließlich den Kopf verloren haben.

Dabei habe er "einen großen Pott an sehr guten Spielern. Die Konkurrenzsituation ist groß, jeder ist gefordert, um seinen Platz zu kämpfen. Die, die spielen haben eine große Verantwortung." Sie hätten alle bei Rapid gewusst, dass es noch einmal "ein hartes Jahr" werden würde. "Wir haben viele neue Spieler, es fehlt die Erfahrung, die innere Ruhe. Junge Spieler und ein Team zu entwickeln, ist ein Prozess, der nicht so schnell vonstatten geht. Wir sind immer noch im Umbruch."

Den Einwand, dass auch Klubs wie Hartberg und Altach einen Umbruch mit noch mehr Neuen hinter sich haben, beantwortet Barisic mit der besonderen Druck-Situation bei Rapid und wagt eine Behauptung: "Wären wir Hartberg oder Altach hätten wir auch mehr Punkte." Die Krux: "Wer bei Rapid spielt, muss auch wie ein Rapid-Spieler auftreten. Wer das nicht kann, muss sich dorthin entwickeln." Aber viel Zeit hätte er dafür nicht.

Nur Salzburg dominanter

Davon, dass seine Mannschaft besser ist, als es die Tabelle zeigt, weicht der Rapid-Trainer nicht ab, auch wenn er dafür Hohn erntet. "War ein großer Teil der Spiele gut? Ja. Passen die Resultate? Nein!" Das "Internationale Zentrum für Sportstudien", kurz CIES, hat erst vor dem Derby eine Statistik veröffentlicht, in der sie mithilfe von Daten des Dienstleisters Wyscout in 69 Ligen weltweit die dominantesten Teams puncto Schüssen, Schüssen im Strafraum, Pässen und Pässen in das letzte Drittel ermittelten.

In Österreich führt wenig überraschend mit einem internationalen Topwert (Platz 11) Red Bull Salzburg. In zwei der vier Kategorien nimmt Rapid - wie in der Gesamtwertung - mit Respektabstand auf den Führenden, aber mit deutlichem Vorsprung auf den Rest der Liga, Platz zwei ein. Das seien durchaus Zahlen, die sich mit ihren internen Auswertungen decken würden, nickt Zoki Barisic und verweist auf den xG-Wert (expected goals), der vor dem Derby der höchste der Liga war, höher als jener der Salzburger.

Die Burgstaller-Backups

Um den Grund dafür zu finden, dass die grün-weiße Dominanz nicht in Punkte umgemünzt wird, muss man kein Einstein sein. Ein Guido Burgstaller würde das erledigen. Ohne den Torschützenkönig der vergangenen Saison in der Startaufstellung hat Rapid noch kein Match gewonnen. Mit ihm liegt der Punkteschnitt bei 1,60 (und elf erzielten Toren), ohne ihn bei 0,75 (und vier erzielten Toren). "Jeden Tag", würde man sich bei Rapid fragen, ob es richtig war, das Risiko in Kauf zu nehmen und nur mit Fally Mayulu und Oliver Strunz als Backups in die Saison zu gehen. Die Antwort? Ausweichend. "Wenn Mayulu das Tor gegen Sturm macht, hat er drei Tore in der Liga und drei im Cup und geht mit einem anderen Gefühl in die nächsten Spiele."Aber das sei ein Lernprozess.

Barisic erinnerte an Ercan Kara. "Als er das erste Mal gegen den LASK gespielt hat, hat ihn Gernot Trauner auf die Seite gestellt. Beim nächsten Mal hat Kara schon die ganze LASK-Abwehr zur Seite gestellt." Bei Strunz ist zu seinem ohnehin schon nicht mehr zu übersehenden Formverfall in der Vorwoche auch noch ein privater Schicksalsschlag dazugekommen. Und daran, aus Nicolas Kühn noch einen Torjäger zu machen, glaubt selbst Zoran Barisic nicht mehr. "Das ist ganz schwer. Seine Dribblings im vollen Tempo sind perfekt, aber es fehlt ihm, das Tempo vor dem Tor rauszunehmen und überlegt einzuschießen. Ich bringe ihn auch im Training in solche Situationen, aber Training und Spiel ist ein haushoher Unterschied."

Was er in Lustenau braucht, weiß Zoran Barisic. "Eine dicke Haut." Und drei Punkte.