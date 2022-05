Zollers Tor-Comeback mit persönlicher Note

Mit einer Verlegenheits-Elf zieht sich der VfL Bochum bei Union Berlin achtbar aus der Affäre. Der vorletzte Saisontreffer des Revierklubs ist dabei ein besonderer Clou.

Dass Michael Esser als Lohn für seinen Einsatz anstelle von Stamm-Torhüter Manuel Riemann zum Saisonausklang in Berlin im Kasten stehen würde, war vorher abgesprochen. Überdies aber fehlten Thomas Reis am 34. Spieltag noch elf weitere Profis. Dennoch zog sich seine Truppe trotz des 2:3 durchaus achtbar aus der Affäre.

In der ersten Halbzeit präsentierte sich der VfL zwar wenig griffig und im Spiel nach vorne äußerst ideenlos. Aber klar, mit neuem System und einer Dreierkette musste sich die Mannschaft erst finden. Am Ende stand der Aufsteiger nach einer passablen Vorstellung zwar ohne Punkte da, zeigte sich aber wieder mal als schwer zu bespielender Gegner, der sich auch von Rückschlägen nicht entmutigen lässt.

Insofern passt es durchaus ins Bild der gesamten Saison, dass die Bochumer Rumpftruppe nach einem 0:2 noch mal so richtig ins Spiel zurückkam. Als besonderer Clou zum Saisonausklang diente dabei vor allem der Treffer zum 1:2, den nach feiner Vorarbeit von Danilo Soares Rückkehrer Simon Zoller mit herrlichem Kopfball erzielte.

Anschließend war dann auch mal wieder der bekannte Bizeps-Jubel des Torjägers zu sehen, der zuvor rund sieben Monate wegen eines Kreuzbandriss hatte pausieren müssen. Tor Nummer drei in dieser Saison für Zoller, allerdings war es erst sein zehnter Einsatz, doch nach langer Zwangspause ist der vielseitige Offensivspieler offensichtlich wieder auf einem richtig guten Weg.

Zoller: "Vorher habe ich ja einige Highlights verpasst"

"Durch diesen Treffer war es für mich persönlich ein guter Abschluss", so Zoller, "vorher habe ich ja einige Highlights verpasst." Im August hatte Zoller seinen Vertrag beim VfL bis 2024 verlängert; es ist abzusehen, dass er in der neuen Saison weiter eine der wichtigsten Stützen im Team sein wird dank seiner Erfahrung, Aggressivität und Torgefahr.

Und natürlich weiß Zoller, dass die von vielen Aufsteigern gefürchtete zweite Saison in der Bundesliga durchaus pikant werden kann. In diesem Zusammenhang verweist er schon mal auf den jüngsten Gegner Union Berlin als mögliches Vorbild. "Union ist ja ein gutes Beispiel dafür, dass man unbedingt seinen Weg weitergehen soll, auch wenn es mal nicht so läuft."

Auf Platz 13 also schließt der Aufsteiger eine überragende Saison ab und hat 42 Zähler gesammelt, neun mehr als Hertha BSC, das nun in die Relegation muss. Von den Abstiegsrängen hat sich der VfL in seiner ersten Bundesliga-Saison nach elf Jahren in der 2. Liga jedenfalls mit Mut und Maloche ferngehalten.

Äußerst zufrieden also darf die Belegschaft nun den Urlaub genießen. Am 20. Juni versammelt Thomas Reis seinen Kader dann wieder zum ersten Training an der Castroper Straße.