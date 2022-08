Zollers schneller Doppelpack und doppelter Frust

Nach einer total unbefriedigenden Vorsaison kommt Simon Zoller so richtig ins Rollen. Der Bochumer Offensivmann schießt zwei schnelle Tore gegen die TSG Hoffenheim - und muss sich am Ende doch ärgern.

Da war er wieder, der Jubel-Bizeps: Zweimal startete Schlitzohr Simon Zoller im richtigen Moment und vollendete zur 2:0-Führung des VfL Bochum in Sinsheim; da war auch wieder der typische Zoller-Jubel zu besichtigen, bei dem er seine Muskeln spielen lässt und den Bizeps zeigt.

In der Vorsaison hatte es dazu selten einen Grund gegeben, weil Zoller praktisch die gesamte Saison wegen eines Kreuzbandrisses verpasste. Auf der Zielgeraden mischte er wieder mit; nun machte er die komplette Vorbereitung mit und ist schon in den ersten Saisonwochen voll da. Zoller kommt vor allem dann bestens zur Geltung, wenn er nicht am Flügel, sondern zentraler eingesetzt wird. "Es ist ja kein Geheimnis, dass ich mich im Zentrum wohler fühle, als zweite Spitze zum Beispiel", so der Routinier.

Das Bemerkenswerte an seinen beiden Treffen in Sinsheim: Simon Zoller ist einer von sieben Spielen in der Bundesliga-Geschichte, die in den ersten 13 Minuten eine Doppelpack erzielten und das Spiel danach dennoch verloren. Der zuvor letzte war Erling Haaland bei der 2:4-Niederlage der Dortmunder in München am 6. März 2021. Auch Klaus Allofs und Toni Polster machten in ihrer Karriere ähnlich leidvolle Erfahrungen.

Doppelter Frust also für Zoller, nachdem er mit seinen beiden Toren Bochum eigentlich auf den richtigen Weg gebracht hatte. Denn am Ende reichte es nicht mal zu einem Unentschieden - in der 88. Minute war die Bochumer Hintermannschaft beim Kopfball von Munas Dabbur erneut nicht im Bilde. Einmal mehr patzte der Revierklub bei hohen Bällen, zeigte sich bei Standards nicht im Bilde, schenkte, so Trainer Thomas Reis, "wieder mal einfache Tore her".

Zoller: "Das war zu billig"

Äußerst selten, dass Reis auf eine Dreierkette zurückgreift, in Sinsheim war es wegen der zahlreichen Ausfälle in der Defensive mal wieder so weit. Aber ganz egal, ob Dreier- oder Viererkette: Wie schon gegen Mainz ließ sich der VfL in den entscheidenden Situationen viel zu einfach abkochen. "Das", findet auch Doppeltorschütze Zoller, "war viel zu billig, das muss man ganz anders verteidigen. Gegentore nach Standards sind nun mal äußerst ärgerlich." Dennoch fand der vielseitige Offensivmann trotz der zweiten Saison-Niederlage auch positive Ansätze. "In unserem Spiel waren auch Leidenschaft, Emotionen und viel Einsatz, das war über weite Strecken sehr in Ordnung."

Noch ein bisschen Statistik: Zum sechsten Mal in seiner Vereinsgeschichte startet der VfL Bochum mit zwei Niederlagen in eine Bundesliga-Saison. Und die nächsten Aufgaben am kommenden Sonntag gegen den FC Bayern und eine Woche später beim SC Freiburg haben es in sich.