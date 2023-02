Zoller nach Niederlage in München: "Hätten es heute vielleicht schaffen können"

Erneut gab es für den VfL Bochum auswärts nichts zu holen. Nach dem 0:3 in München gab es diesmal für Simon Zoller aber immerhin eine wichtige Erkenntnis.

Zum elften Mal war der VfL Bochum in dieser Bundesliga-Saison in der Fremde zu Gast, zum zehnten Mal ging es mit null Punkten im Gepäck zurück ins Revier. Während die Bochumer, zumindest seit Thomas Letsch Trainer ist, zuhause eine Macht sind (fünf Liga-Spiele, fünf Siege), will es auswärts weiter nicht klappen. Nach dem 0:3 in München bleibt das 1:0 in Augsburg im November weiter das einzige positive Erlebnis auf fremden Platz.

Warum das so ist, dafür hatte Anthony Losilla bei "Sky" nach der Partie "keine Erklärung". Weil zeitgleich der VfB Stuttgart in Freiburg (1:2) verlor, ist der Abstand auf den Relegationsplatz noch konstant, dennoch weiß auch der VfL-Kapitän, "dass wir auswärts unsere Punkte einsammeln müssen, um unser Ziel zu erreichen." Es reiche eben nicht, "nur zuhause gut zu spielen".

Was Zoller gut fand und was ihn ärgerte

Für Simon Zoller war der Auftritt in München aber kein schlechter. Die "ersten 60, 65 Minuten haben wir es gut gemacht", darauf könne man aufbauen. Gegen den Rekordmeister habe man "schon das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben" - und so auch dafür gesorgt, dass Bayerns Trainer Julian Nagelsmann trotz des 3:0 ordentlich bedient war.

Ein bisschen ärgerte sich Zoller aber auch, denn: "Wir müssen glaube ich nicht verlieren." Allerdings hätte man dafür "diese Unkonzentriertheiten weglassen" müssen. Die größte leistete sich Saidy Janko. Der Außenverteidiger spielte einen schlechten Rückpass und leitete so die Bayern-Führung durch Thomas Müller kurz vor der Pause ein.

Nach diesem Tor nahm die zehnte Auswärtspleite langsam Formen an, auch wenn der VfL gut aus der Pause kam, in Minute 64 allerdings den letztlich entscheidenden zweiten Gegentreffer durch Kingsley Coman hinnehmen musste.

"Machen wir uns nichts vor, Bayern ist auf jeder Position besser besetzt als wir und da muss schon alles gut zusammenpassen, dass am Ende dabei was rumkommt", sagte Zoller. Auch wenn es diesmal also wieder keine Punkte gab, treten die Bochumer dennoch die Rückreise zumindest mit einer wichtigen Erkenntnis an: "Wir hätten es heute vielleicht schaffen können."

Darauf wollen Zoller und Co. aufbauen. Am nächsten Spieltag steht zudem erstmal wieder ein Heimspiel an (Samstag, 15.30 Uhr gegen Freiburg) - und zuhause läuft es ja für den VfL.