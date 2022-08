Zoller bedient: "Wir wurden komplett auseinandergeschraubt"

Der VfL Bochum ging gegen den FC Bayern unter - und zwar komplett. Simon Zoller war nach der Partie dementsprechend enttäuscht und fand im Interview deutliche Worte.

Der VfL Bochum erlebte am Sonntag ein Déjà-vu: Wie schon im Hinspiel der vergangenen Saison verloren die Bochumer gegen Bayern 0:7 - erneut stellten sie damit den Vereinsrekord für die höchste Bundesliga-Niederlage ein. Dementsprechend bedient war Angreifer Simon Zoller, der nicht wusste, was er sagen solle, nach der Partie im Interview mit DAZN: "Wir wurden heute komplett auseinandergeschraubt. So zerstört wurde ich noch nie."

Gegen den Rekordmeister war bereits nach der vierten Minute (Tor von Leroy Sané) das erste Etappenziel verflogen: Der VfL wollte in der Anfangsphase eigentlich die Null halten. Während das Führungstor stark rausgespielt gewesen war, profitierten die Münchner bei den zwei folgenden Toren von Fehlern der Bochumer. Erst unterlief Manuel Riemann einen Eckball, dann misslang Cristian Gamboas Kopfball-Rückgabe zu seinem Torwart.

Wir rennen manchmal rum wie ein wilder Vogelhaufen. Simon Zoller

Zoller sah insgesamt einen ängstlichen Auftritt seiner Mannschaft: "Vom Anpfiff weg hatten wir keinen Mumm, keine Eier und haben jeden Ball zum Gegner gespielt." Erklärungen, woran es liege könnte, konnte der Stürmer aber auch nicht geben. Allerdings hat die neuformierte Mannschaft, in der nur zwei Spieler in Startelf standen, die im letzten Heimspiel Mitte Februar beim 4:2-Überraschungssieg begonnen hatten, noch viel Arbeit vor sich.

Das Team wisse laut dem Angreifer noch nicht, für was es stehe. "Wir rennen manchmal rum wie ein wilder Vogelhaufen", fügte der 31-Jährige hinzu.

Bochum rutscht auf den letzten Platz ab

Mit dieser Aussage bezog sich Zoller wahrscheinlich nicht nur auf Partie gegen die Münchner. Denn nach drei Spieltagen warten die Bochumer noch immer auf den ersten Punkt und rutschten wegen der Höhe der Niederlage auf den letzten Tabellenplatz ab. Lange Zeit zum Aufarbeiten bleibt an der Castroper Straße aber nicht. Bereits am kommenden Freitag hat die Mannschaft von Thomas Reis eine schwere Aufgabe vor sich: Sie gastiert im Breisgau beim SC Freiburg (20.30 Uhr, LIVE bei kicker), der mit zwei Siegen und einer Niederlage in die Saison gestartet ist.