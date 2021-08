Zoll durchsucht Geschäftsräume des FC Augsburg

Zollbeamte haben am Dienstag die Geschäftsräume des FC Augsburg durchsucht.

Bekam am Dienstag einen Hausbesuch vom Zoll: Die Geschäftsstelle des FC Augsburg. picture alliance/dpa

Wie das Hauptzollamt Augsburg mitteilte, ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Bundesligisten wegen des Verdachts des Lohnsplittings und der Mindestlohnunterschreitung bei Trainern und Beschäftigten im Nachwuchsbereich.

Profi-Mannschaft des FCA "nicht betroffen"

Laut Zoll geht es bei den Ermittlungen um die "Beschäftigungs- und Entlohnungsmodalitäten von nebenamtlich bzw. ehrenamtlich beschäftigten Fußballtrainern". Die Tatvorwürfe beziehen sich demnach auf den Bereich der Nachwuchs- und Jugendmannschaften. "Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Profimannschaft des FCA nicht von den Tatvorwürfen betroffen ist", teilte der Zoll mit. Den Angaben zufolge war die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) mit 61 Kräften in drei Objekten des FCA aktiv, darunter der Geschäftsstelle.

Der Verein bestätigte, dass Zollfahnder und Staatsanwaltschaft den FCA am Dienstagvormittag aufgesucht haben. "Die Beamten erschienen, um Unterlagen zur Durchsicht mitzunehmen", teilte der Bundeligaklub mit. "Selbstverständlich kooperiert der FC Augsburg vollumfänglich mit den Kollegen der Behörden, bittet aber gleichzeitig um Verständnis, dass aufgrund des laufenden Verfahrens keine weiteren Angaben gemacht werden können."

Augsburg sieht sich auf sauberem Weg

Dem Vernehmen nach geht es bei dem Verdacht des Lohnsplittings um Mitarbeiter, die zum Teil vom Stammverein und zum Teil von der ausgegliederten KGaA bezahlt werden. Hierbei wird überprüft, ob die Vergütung jener Angestellten oder Trainer rechtmäßig abläuft. In der KGaA sind die Teams von den Profis bis zur U 17 organisiert, die jüngeren Nachwuchsteams zählen zum eingetragenen Verein. Einige Mitarbeiter sind für beide Bereiche im Einsatz, der FCA sieht sich auf einem sauberen Weg.

Tricks auf dem Stundenzettel?

Außerdem werde untersucht, ob Trainer und Betreuer im Nachwuchs nach den Gesetzen des Mindestlohns ordnungsgemäß bezahlt werden. Das WDR-Magazin "Sport Inside" hatte im Frühjahr über Lohndumping bei Nachwuchstrainern in verschiedenen Profiklubs berichtet, darunter auch der FCA. Ein Augsburger Jugendtrainer hatte in dem Bericht geschildert, dass seine Bezahlung in keinem Verhältnis zum Arbeitsaufwand stehe und beim Ausfüllen der Stundenzettel getrickst werden müsse, um die Vorgaben einzuhalten.

Der FCA hatte bereits damals betont, sich an das Mindestlohn-Gesetz zu halten. Die zugrundeliegende Problematik dürfte aber nicht nur den Standort Augsburg betreffen, sondern bundesweit von größerer Tragweite sein.