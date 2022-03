Zolinski ernüchtert: "Hofmann macht aus Scheiße Gold"

Der FC Erzgebirge Aue hat gegen Karlsruhe ein weiteres Spiel in den Sand gesetzt, obwohl er phasenweise überlegen war. Die Mängel im Torabschluss bleiben.

In entscheidenden Momenten war der KSC obenauf: Ben Zolinski (Aue) im Kopfballduell mit Daniel Gordon (re.). IMAGO/Kruczynski

Nur vier Siege in 26 Spielen, neun Punkte Rückstand zum 16. Tabellenplatz - die Hoffnungen beim FC Erzgebirge schwinden. Das 0:3 gegen einen effizienten Karlsruher SC war typisch für den bisherigen Saisonverlauf der Veilchen: Selbst in Durchgang eins überlegen, aber vor dem Tor zu harmlos, bekam die Dotchev-Elf unter dem Strich vom eiskalten KSC eine Lehrstunde erteilt.

Vor allem, nachdem der erste Schuss der Badener durch deren Torjäger Philipp Hofmann saß. "Die haben mit Hofmann einen, der macht aus Scheiße Gold", schüttelte ein enttäuschter Ben Zolinski den Kopf. "Wir hatten danach noch genug Zeit, aber uns hat das Quäntchen gefehlt. Wir haben unsere Chancen im letzten Drittel nicht zu 100 Prozent ausgespielt. Wir haben falsche Entscheidungen getroffen, haben falsch aufgedreht, oder es war ein Stockfehler dabei", so Zolinski.

Der Offensivmann sprach zwar nur über dieses Spiel, könnte aber auch die komplette Saison gemeint haben. So hat sich der FCE viele Partien verdorben. Oft gleichwertig, aber vor dem Tor zu schwach. Mit 24 Toren weist Aue die zweitschlechteste Ausbeute im Bundesliga-Unterhaus auf, nur Schlusslicht Ingolstadt schneidet schlechter ab (22).

Kellerduell und Nachholspiel vor der Brust

Jetzt bleibt die letzte Länderspielpause der Saison, um noch einmal in die Spur zu kommen. Aktuell beträgt der Rückstand zum Relegationsrang 16 und dem sächsischen Rivalen Dynamo Dresden neun Punkte. Am 1. April folgt das Auswärtsspiel in Ingolstadt, danach geht es zum Nachholspiel zum Hamburger SV (5.4.).

aho/tn