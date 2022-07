Ziyech trennt sich von Berater - und vertritt sich jetzt selbst

Hakim Ziyech (29) vertritt sich in Verhandlungen von nun an selbst, das teilte der Marokkaner via Instagam mit. Der Chelsea-Profi sei an einem Punkt angekommen, an dem er die komplette Verantwortung übernehmen könne.

Hakim Ziyech vertritt sich von nun an selbst. IMAGO/Shutterstock