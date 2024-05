Zivzivadze fährt mit Georgien zur EM

Erstmals in seiner Geschichte steht Georgien in einer EM-Endrunde. Teil des Kaders der Mannschaft von Willy Sagnol ist Budu Zivzivadze.

Erst Ende März hatte Georgien Gewissheit und das drittletzte zu vergebende EM-Ticket sicher. Dank eines 4:2-Siegs im Elfmeterschießen gegen Griechenland stand das von Willy Sagnol trainierte Team erstmals in seiner Geschichte in der Endrunde einer Europameisterschaft. Die Freude war riesig, gar über einen Ehrenorden wurde im Anschluss diskutiert. Doch die Geschichte der "Dschwarosebni" soll vor dem Turnier noch nicht zu Ende erzählt sein.

Am Donnerstag gab Sagnol nun seinen 25 Spieler zählenden finalen Kader für das Turnier in Deutschland bekannt, der durchaus prominente Namen führt. Da wäre allen voran natürlich Kvicha Kvaratskhelia, der 22 Jahre alte Dribbler, der in der Saison 2022/23 bei der SSC Neapel für Furore sorgte. Auch in der noch laufenden Serie-A-Spielzeit kann sich die Statistik des Flügelspielers sehen lassen. Obwohl Napoli als amtierender Meister die internationalen Plätze zu verpassen droht, machte Kvaratskhelia mit elf Toren und acht Assists erneut auf sich aufmerksam.

Neben Torhüter Giorgi Mamardashvili (FC Valencia) oder Mittelstürmer Georges Mikautadze (FC Metz) hat es auch ein in Deutschland spielender Profi ins Aufgebot geschafft: Budu Zivzivadze vom Karlsruher SC (25 Länderspiele, sieben Tore), der mit zwölf Toren und zwei Vorlagen in der abgelaufenen Zweitliga-Saison auf sich aufmerksam machte, darf sich mit 30 Jahren also den EM-Traum erfüllen.

In Gruppe F trifft Georgien auf Portugal, Tschechien und die Türkei, gegen die die erste Partie am 18. Juni (18 Uhr) stattfindet.