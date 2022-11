Zittersieg für den HSV II: Zwei Kramer-Tore lassen Flensburg kurz hoffen

Letzter Spieltag der Hinrunde in der Regionalliga Nord. Am Freitag lag Weiche Flensburg gegen die U 21 des Hamburger SV schon 0:3 zurück, ehe das Spiel überraschend nochmal von Dramatik gespickt wurde.

Der 19. Spieltag wurde bereits vor über einer Woche eröffnet. Der FC St. Pauli II und Holstein Kiel II trennten sich torlos. Am Wochenende ging die Runde weiter. Freitagabend standen sich der SC Weiche Flensburg und der Hamburger SV II gegenüber. Der Rothosen-Nachwuchs setzte in der 6. Minute die erste Duftmarke, Kilo versenkte einen Abpraller im Flensburger Tor. Die Heimelf reagierte beherzt auf den frühen Nackenschlag, doch im letzten Drittel traf sie zu oft die falschen Entscheidungen. Und so kam der HSV II nach gut einer halben Stunde wieder besser ins Spiel, griff auch zielgerichteter an und durfte in der 38. Minute das 2:0 von Burmeister bejubeln, der vom rechten Strafraumeck via Innenpfosten traf.

Der zweite Durchgang war rund zehn Minuten alt, da bot sich Guder die große Chance auf den Anschluss: Nach Handspiel von Rexhepi gab es Elfmeter. Doch der Weiche-Stürmer blieb gegen HSV-Keeper Brüning nur zweiter Sieger. In der 61. Minute schien Hamburg endgültig auf die Siegerstraße zu biegen, Otuali spitzelte die Kugel aus kurzer Distanz zum 3:0 über die Linie. Doch fünf Minuten später köpfte Kramer einen Eckball von Hartmann ein, mit dem 1:3 kehrte die Hoffnung ins Flensburger Lager zurück. Und tatsächlich, in der 70. Minute gab es erneut Handelfmeter für den SC Weiche, diesmal trat Kramer an, und diesmal war er drin, 2:3 aus heimischer Sicht. Das Momentum war nun auf der Seite der Gastgeber, aber die Hamburger konnten mit etwas Mühe und dem nötigen Spielglück ihren Kasten dichthalten.

Samstags stehen schließlich drei Begegnungen im Programmheft - unter anderem die des Tabellenführers. Der tat sich vor Wochenfrist beim Tabellenzweiten in Jeddeloh II schwer, bewies allerdings Moral und hielt den Verfolger trotz eines 0:2-Rückstandes zur Pause am Ende auf Distanz. Nun wartet auf den Primus mit Eintracht Norderstedt (Platz 8) ein Team aus dem Tabellenmittelfeld, das noch nicht gänzlich alle Abstiegssorgen ablegen konnte. Für Eintracht-Coach Olufemi Smith fühlt sich das Remis gegen Weiche zuletzt "wie zwei verlorene Punkte an, denn wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht".

Neben dem Spitzenreiter ist am Samstag ein weiteres Topteam im Einsatz. Hannover 96 II (Platz 3) reist zu Atlas Delmenhorst (Platz 12). Die Vertretung des Zweitligisten machte zuletzt mit 15 Toren in drei Partien auf sich aufmerksam. Gegen Lohne war es zuletzt ein Spektakel. "Wir haben uns in der zweiten Hälfte richtig gut durchgespielt und super Tore gemacht", fand Trainer Daniel Stendel im Nachgang, die Gegentore beim 5:4-Sieg vergesse man besser mal. Die Gastgeber konnten ihren Negativlauf derweil in den vergangenen beiden Wochen beenden und die wichtigen Begegnungen im Abstiegskampf gegen den Bremer SV und die Kickers Emden für sich entscheiden.

Das letzte Samstagsspiel sowie auch der Sonntag stehen ganz im Zeichen des Klassenkampfes. Der BSV Rehden (Platz 14) empfängt bereits genanntes Schlusslicht Emden. Für die Platzherren eine Pflichtaufgabe, um nicht noch tiefer in den Abstiegssog zu geraten.

Sonntags geht es dann weiter mit der Partie zwischen BW Lohne (Platz 11) und dem VfV 06 Hildesheim (Platz 9). Die Hausherren sind nach turbulenten Tagen rund um die Personalie Henning Rießelmann um Ruhe bemüht. Ein Erfolg unter dem neu installierten Interimsduo - bestehend aus Spieler-Co-Trainer Sandro Heskamp und Sven Apostel - würde sicherlich gut tun. Dagegen hat freilich Gegner Hildesheim etwas, der nach etlichen erfolglosen Wochen zuletzt mal wieder gewinnen konnte und den Schwung aus dem 3:1 gegen St. Pauli II mit nach Lohne nehmen will.

Eine weitere richtungsweisende Begegnung im Abstiegskampf bestreiten Teutonia Ottensen (Platz 15) und der Bremer SV (Platz 17). Zudem empfängt der TSV Havelse (Platz 16) den zweitplatzierten SSV Jeddeloh II.

Das Spiel zwischen Werder Bremen II und dem 1. FC Phönix Lübeck wurde aufs neue Jahr verschoben. Grund dafür sind die Einsätze von SVW-Rechtsverteidiger Lasse Rosenboom bei der U-20-Nationmannschaft.