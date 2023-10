Zittern um Stabilisator Wöber, Kramer fällt wohl aus

Vor dem Heimspiel gegen Mainz 05 gibt es personelle Fragezeichen bei Borussia Mönchengladbach. Das betrifft mit ÖFB-Teamspieler Maximilian Wöber auch einen Fixpunkt aus dem Abwehrverbund.

Der 3:1-Sieg in Bochum hat einige Spuren hinterlassen. Vor allem bei Borussias Abwehrspielern. "Max Wöber, Ko Itakura und Nico Elvedi hatten starke Blessuren aus dem Bochum-Spiel mitgebracht", berichtete Trainer Gerardo Seoane am Mittwoch und konnte mit Blick auf das Mainz-Spiel nur bedingt mit positiven Nachrichten aufwarten. Itakura und Elvedi hätten am Mittwoch nach der Pause zu Wochenbeginn zwar wieder am Mannschaftstraining teilnehmen können, "sie sind aber noch nicht ganz schmerzfrei". Und Sorgen bereite besonders Wöber, der sich in Bochum nach einem Schlag auf den Knöchel unter Schmerzen durchkämpfen musste. "Max konnte heute noch nicht mittrainieren", sagte Seoane. "Sein Einsatz ist offen."

Die Borussen werden die Daumen drücken, dass gegen Mainz das Abwehrtrio komplett zur Verfügung steht. Mit Wöber, Stabilisator auf der linken Abwehrseite und in Bochum sogar Vorbereiter des 2:0 durch Alassane Plea, Itakura und Elvedi hat sich eine Dreierketten-Formation gefunden, die für zunehmend Sicherheit im hinteren Bereich sorgt und in Bochum die wichtige Lufthoheit bei den langen Bällen und hohen Flanken garantierte. Sollte Wöber ausfallen, könnte Marvin Friedrich in die Dreierkette rücken - falls Seoane keinen Wechsel auf eine Viererkette vollzieht. Bei Routinier Tony Jantschke indes muss abgewartet werden, wie sich die muskulären Probleme entwickeln. "Er hat heute vorsichtshalber nicht mit uns trainiert. Die Sache wird heute Nachmittag noch mal abgeklärt", berichtete Seoane.

Im Mittelfeld kann zwar wieder mit Manu Koné gerechnet werden, dessen Probleme im Bereich der Patellasehne abgeklungen sind. Dafür muss ein Ausfall von Christoph Kramer eingeplant werden. "Er hat sich im Training das Innenband leicht gezerrt. Wir rechnen nicht mit einer längeren Ausfallzeit. Für Freitag wird es aber wohl nicht reichen", erklärte der VfL-Coach.

Cvancara "steht zu 100 Prozent zur Verfügung"

Gut sieht es dagegen bei Rückkehrer Tomas Cvancara aus, der in Bochum sein Comeback nach einer schweren Quetschung in der Oberschenkelmuskulatur feiern konnte. Seoane über die Lage beim bisher erfolgreichsten Scorer der Fohlenelf (drei Tore, ein Assist): "Er hat in dieser Woche gut trainiert und konnte einiges aufarbeiten. Er steht zu 100 Prozent zur Verfügung."