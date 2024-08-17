Zirkzee nach Traumstart selig - doch ten Hag übt Kritik

Neuzugang Joshua Zirkzee hat Manchester United den Premier-League-Auftakt gerettet, bei dem Bernd Leno lange im Weg stand. Trainer Erik ten Hag betonte lieber die Schattenseiten.

Weil er in den Vorbereitungsspielen keine Minute für Manchester United gespielt hatte, war es ein echter Kaltstart, als Joshua Zirkzee am Freitagabend in der 61. Minute eingewechselt wurde. Rund eine halbe Stunde später war aus dem Kalt- ein Traumstart geworden: Drei Minuten vor Schluss erzielte der 42-Millionen-Euro-Neuzugang vom FC Bologna beim Premier-League-Eröffnungsspiel den 1:0-Siegtreffer gegen den FC Fulham - und war danach der glücklichste Mann im Old Trafford.

"In meinem ersten Heimspiel zu gewinnen und das Tor zu schießen - es hätte nicht besser laufen können", sagte der "dankbare" 23-jährige Ex-Bayern-Stürmer bei Sky Sports. "Es ist ein unglaubliches Gefühl." Genauer erklären könne er das gar nicht, "es ist einfach sehr schön".

Mit Zirkzee hofft ManUnited, den zuverlässigen Torschützen gefunden zu haben, der Rasmus Höjlund in seiner ersten Saison nur phasenweise war. Gerade vor dem Hintergrund, dass dem - derzeit verletzten - Dänen bei dessen Debüt ein Tor aberkannt worden und darauf eine lange Durststrecke gefolgt war, freute sich Trainer Erik ten Hag mit seinem Landsmann, der bislang zweimal für Oranje aufgelaufen ist. "Das wird ihm und den Fans Glauben geben. Das ist ein sehr guter Anfang." Zirkzee habe viele Fähigkeiten, "die wir nicht hatten und die er sofort gezeigt hat", lobte ten Hag. "Er ist im Kombinationsspiel sehr gut, davon werden unsere Offensivspieler profitieren."

Ten Hag sieht "Lücke"

Doch der Trainer, der nach einer wochenlangen Analyse doch im Amt bleiben durfte, war nach dem Auftaktsieg weit davon entfernt, zufrieden nach Hause zu fahren. Dass es seine Mannschaft gegen Fulham derart spannend machte, schmeckte ihm gar nicht. Allein drei Großchancen hatte der bärenstarke Bernd Leno vereitelt, ehe ihn Zirkzee doch noch überwand.

"Wir müssen ruhiger sein und mehr Tore schießen. Die Spieler müssen ihre volle Leistung abrufen", kritisierte ten Hag. "Wir haben das in den Freundschaftsspielen und letzte Woche gegen City (im verlorenen Community Shield, Anm. d. Red.) gesehen. Wir kreieren genug Chancen, um nicht auf einen späten Sieg warten zu müssen." Diese "Lücke" - die fehlende Kaltschnäuzigkeit im Sechzehner - gelte es schleunigst zu schließen.