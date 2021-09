Zipsers Botschaft: "Ich werde auch öfters dabei sein"

Wegen einer Hirnblutung und der dadurch erforderlichen Notoperation hat Paul Zipser den Endspurt der vergangenen Saison und die Olympischen Spiele verpasst. Nun hat sich der Bayern-Profi zurückgemeldet.

Per Video-Botschaft erklärte sich Zipser gut drei Monate nach dem Eingriff am Kopf. Der Bayern-Profi und Nationalspieler kündigte auch seine Rückkehr an. "Nachdem wir eine nicht ganz so schlechte Saison hatten ohne eure Unterstützung, könnte es dieses Jahr nochmal ein bisschen witziger werden", sagte Zipser in Richtung der Fans: "Ich werde auch öfter dabei sein. Wir sehen uns im Audi Dome."

Zipser hatte nach einer Notoperation den Saisonendspurt in der BBL und auch die Spiele in Tokio verpasst, im Juli verlängerte der deutsche Pokalsieger den Vertrag mit dem Heidelberger und früheren NBA-Profi bis 2024. Schon Ende August hatte Zipser ein Video von einer Trainingseinheit in der Münchner Arena veröffentlicht. Wie weit seine Reha fortgeschritten ist, ist nicht bekannt.

"Ich hoffe, so viele wie möglich wieder in der Halle zu sehen", sagte Zipser am Dienstag im Kurzfilm, den die Bayern veröffentlichten, und forderte die Fans zum Ticketkauf auf.