Zingler über Tousart: "Nie nur eine sportliche Entscheidung"

Der 1. FC Union Berlin befindet sich aktuell in Österreich, um dort sein Trainingslager zu absolvieren. Für ein paar Tage ist auch Dirk Zingler vor Ort. Der Präsident sprach nun in einer Medienrunde über ...

… mögliche Transfers: "Das ist kein Geheimnis mehr. Wir brauchen einen Torwart (inzwischen hat Union die Verpflichtung von Alexander Schwolow offiziell gemacht, Anm. d. Red.), einen Links- und Innenverteidiger. Wir müssen darauf vorbereit sein, dass noch jemand geht. Das gehört auch dazu."

… die Neuzugänge: "Es sind gute Jungs, wie immer. Das überrascht uns nicht, weil wir uns vorher damit beschäftigen. Nicht nur sportlich, sondern auch vom Typ her. Alle haben Spaß, hierherzukommen, alle wollen auch immer hierher. Die Mehrheit der Spieler, die zu uns kommt, verbessert sich auch. Das spricht sich herum und deshalb beruht es auf Gegenseitigkeit. Wir freuen uns, dass sie da sind und sie freuen sich, dass sie bei uns sind."

… Lucas Tousart: "Er ist so aufgenommen worden wie jeder andere Spieler auch. Wir waren uns der Brisanz bewusst. Jeder Wechsel in der Stadt hat ein paar Nebengeräusche. Die muss man auch respektieren. Es ist nie nur eine sportliche Entscheidung. Du verpflichtest nicht nur einen Sportler, sondern einen Menschen, der eine Historie, eine Geschichte, eine Vita hat."

… die Champions League: "Es ist ein Wettbewerb, auf den wir uns riesig freuen, weil es der größte Wettbewerb in Europa ist, bei denen Klubmannschaften teilnehmen können. Es wird uns aber nicht allzu groß verändern, weil es die dritte internationale Saison hintereinander ist. Es wird ein Wettbewerb sein, von dem wir als Organisation noch lernen können. Aber erstmal sind es sechs Spiele im Herbst, auf die wir uns vorbereiten. Es wird uns als Klub nochmals ein bisschen besser machen."

… die erhöhte Anzahl an Transfers nach Saudi-Arabien: "Das ist vollkommen normal. Ich habe da vollstes Verständnis dafür. Die Welt entwickelt sich, die Welt verändert sich. Wir müssen uns auf Veränderungen einstellen. Dass die arabische Welt, dass die Golfregion, den westlichen Demokratien in den nächsten Jahrzehnten den Rang ablaufen wird, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Regionen entwickeln sich unterschiedlich. Und so entwickelt sich auch der Sport. Ich werde nie jemanden moralisch verurteilen, weil er irgendwo hingeht, wo er für sich und seine Familie mehr Geld verdient."