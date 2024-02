Zingler über Bjelica: "Gehe mal davon aus, dass er dann noch auf dem Platz sitzt"

Nach dem Aussetzer und der Sperre für Union-Trainer Nenad Bjelica schien sogar ein frühzeitiges Ende des Kroaten in Berlin möglich. Vor der Partie bei RB Leipzig gab Präsident Dirk Zingler über seine Sicht der Dinge Auskunft.

"Die Unruhe wirkt draußen größer, als sie drin ist", versicherte Zingler am DAZN-Mikrofon. "Es wird vernünftig gearbeitet. Das Trainerteam wächst zusammen, sie tauschen sich aus, lernen voneinander. Alle geben ein bisschen etwas rein, das gefällt mir total gut."

Allerdings gab es nach dem Aussetzer von Bjelica, als er Leroy Sané im Gerangel gleich zwei Mal ins Gesicht langte und der folgenden Drei-Spiele-Sperre, auch Fragen nach der Zukunft des Trainers, der erst Ende November eingestellt worden war.

"Wir haben Nenad Bjelica verpflichtet, damit er uns in der Klasse hält. Ich glaube, dass die Entscheidung darüber erst im Mai fällt. Also gehe ich mal davon aus, dass er selbst dann noch auf dem Platz sitzt", glaubt Zingler daran, dass es mit dem 52-jährigen Kroaten mindestens bis Saisonende weitergeht.

Ich habe noch nie erlebt, dass in einem Kader alle Spieler mit einem Trainer zufrieden sind. Dirk Zingler

Auch bei der Stimmung zwischen Trainer und Spieler sieht Zingler keine Probleme. "Ich habe noch nie erlebt, dass in einem Kader alle Spieler mit einem Trainer zufrieden sind, weil am Ende spielen nämlich nur elf und 20 dürfen nur in den Bus steigen", erklärt Zingler, dass es immer Reibungen gibt.

Bjelica wird kommenden Mittwoch beim Nachholspiel in Mainz erneut fehlen und von Danijel Jumic vertreten werden. Am Samstag kehrt er gegen den VfL Wolfsburg wieder an die Seitenlinie zurück.