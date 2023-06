Zingler bestätigt: Union will 2025/26 im Olympiastadion spielen

Bereits in der kommenden Saison könnte Union Berlin in der Champions League im Olympiastadion auflaufen. Spätestens in zwei Jahren soll das für eine ganze Saison der Fall sein.

"In der Saison 2025/26 planen wir, im Olympiastadion zu spielen", sagte Union-Präsident Dirk Zingler in einem Interview mit den vereinseigenen Medien, das am Sonntag veröffentlicht worden war. Im ersten Teil des Interviews hatte Zingler bereits angedeutet, dass Union in der kommenden Saison die Champions-League-Spiele in der Heimspielstätte von Stadtrivale Hertha BSC austragen könnte. Dies beruhe nicht nur auf Vorgaben der UEFA, sondern auch auf eigenen Überlegungen. Bereits die Spiele in der Conference-League-Saison 2021/22 hatte Union im Olympiastadion ausgetragen.

Das eigene Stadion An der Alten Försterei war mit einem Fassungsvermögen von knapp über 22.000 Zuschauern in der abgelaufenen Saison das kleinste aller Bundesligisten. Auch deshalb will Union das Stadion umbauen und erweitern. Bereits 2017 waren ursprüngliche Pläne dazu vorgelegt worden, die sich wegen der Corona-Krise und Problemen beim Verkehrskonzept verzögerten. Im vergangenen November hatte der Verein auf einer Mitgliederversammlung dann die konkreten Umbaumaßnahmen veröffentlicht.

Schon Ende Juni sollen erste umfassende Bauarbeiten rund um das Stadion beginnen. Neben dem Stadionausbau sollen unter anderem ein neues Trainingszentrum für die Profis, ein Parkhaus und ein Klubhaus gebaut werden. Nach jetzigem Stand wird es aber nicht möglich sein, in der Saison 2025/26 an der Alten Försterei zu spielen - nicht nur in der Champions League, sondern in allen Wettbewerben.

"Wir machen das ganz bewusst so, weil wir diese Zeit, in der wir nicht hier spielen würden, so eng wie möglich halten wollen", erklärte Zingler in dem Interview die Entscheidung. Alle begleitenden Baumaßnahmen sollen daher schon vorher fertig sein. "Nicht, dass sich etwas verzögert und wir dann plötzlich anderthalb oder zwei Jahre drüben bleiben müssen", so Zingler. Nach dem Umbau soll das Stadion An der Alten Försterei eine Kapazität von rund 37.700 Plätze haben. Die Arbeiten sollen im Juni 2026 abgeschlossen sein.