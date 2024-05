Zingler bestätigt: Ruhnert bleibt Union erhalten

Oliver Ruhnert bleibt Union Berlin erhalten. Der 52-Jährige wird sich auch in der kommenden Saison um die Kaderplanung kümmern. Das bestätigte Präsident Dirk Zingler am Dienstag.

Anfang April hatte der kicker vermeldet, dass Ruhnert sich auch in der kommenden Transferperiode in diesem Sommer um die Kaderplanung kümmern würde. Nun ist das auch offiziell: Union Berlin und der Geschäftsführer Profifußball haben den gemeinsamen Arbeitsvertrag verlängert.

Präsident Dirk Zingler verkündete in einer Pressekonferenz am Dienstag: "Oliver Ruhnert und wir als Klub wollen und werden unsere Zusammenarbeit über den 30. Juni hinaus fortsetzen. In welcher Funktion und wie konkret, werden wir nach der Saison wie immer besprechen. Vielleicht bleibt er Geschäftsführer Profifußball, vielleicht nimmt er eine andere Funktion ein."

Ruhnert begann als Chefscout bei Union

Wie lange Ruhnert an den Verein gebunden ist, verriet der Verein wie üblich nicht. Doch schon in der Vergangenheit hatte Ruhnert stets nur um ein Jahr verlängert. Gegen Ende einer Saison setzen sich die Union-Verantwortlichen grundsätzlich zusammen und beraten, wie es weitergeht. Das ist in dem Fall wohl vor kurzem geschehen.

"Wenn Menschen so lange zusammenarbeiten und wissen, wie der andere tickt, wo er seine Stärken und Schwächen hat, dann gibt man so eine Zusammenarbeit ungern auf", sagte Zingler über Ruhnert. Seit August 2017 arbeitet der heute 52-Jährige für den Hauptstadtklub, zunächst als Chefscout, ab Mai 2018 dann als Geschäftsführer Profifußball.