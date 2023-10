Zimmerschieds Bekenntnis: "Mir ging es auf die Nerven"

Dynamo Dresden befindet sich im Höhenflug. Gegen Halle überzeugten die Sachsen nicht unbedingt spielerisch, dafür aber auf einer ganz anderen Ebene - zur großen Freude des Trainers.

"Wir haben fußballerisch nicht das abgerufen, was wir können", gab SGD-Trainer Markus Anfang nach dem 2:1-Erfolg über den Halleschen FC bei "MagentaSport" offen zu, betonte aber auch, dass sein Team sehr "leidenschaftlich" gespielt habe. "Es war ein klassisches Drittligaspiel mit vielen Zweikämpfe und viel Intensität - da muss du erstmal zurückkommen", sagte der 49-Jährige und lobte seine Elf für die Leistung nach der Pause: "Gerade in der zweiten Halbzeit haben wir es gutgemacht, machen das 2:1 und haben es dann leidenschaftlich verteidigt. Für mich ein verdienter Sieg - weniger spielerisch, aber erkämpft."

Dass es spielerisch dieses Mal nicht so geklappt hat, falle nicht allzu sehr ins Gewicht. "Das kann mal passieren", meinte Anfang und erklärte: "Wir haben bisher richtig gute Spiele gemacht, heute ist uns das weniger gelungen - da war viel Kampf im Spiel." Das gehöre allerdings dazu und außerdem sei die "Erkenntnis, dass man Charakter und Mentalität" bewiesen habe, ohnehin viel wichtiger, als dass "es mal fußballerisch nicht so super gelaufen" sei. "Dafür sind die anderen Spiele einfach zu gut gelaufen."

Gut gelaufen ist es auch für Sommer-Neuzugang Tom Zimmerschied, der ausgerechnet im Spiel gegen seinen Ex-Klub sein erstes Saisontor für Dynamo gemacht hat. "Der Junge arbeitet, macht und tut und hat sich heute belohnt", sagte Anfang und ergänzte: "Er schießt auch das entscheidende Tor. Das hat er sich verdient."

Der 25-Jährige gab dann selbst zu, dass ihm eine "Riesenlast von den Schultern gefallen" sei. Zimmerschied erklärte, dass er zuletzt immer wieder auf seine Torflaute angesprochen worden war und er auch darüber gelesen habe. "Mir ging es auf die Nerven, was ich in der Presse so mitbekommen habe. Ich bin zwar kein Spieler, der sich verrückt macht, aber man kann es auch nicht ausblenden. Es gehört zum Geschäft dazu und ich bin froh, dass das Thema jetzt abgehakt ist."

Wenn wir Normalform erreichen, werden wir dort sicherlich was holen. Tom Zimmerschied zum kommenden Spiel bei 1860 München

Der Mittelfeldspieler zeigte sich zudem erleichtert ob des Sieges über den HFC, zumal man die "wahrscheinlich schlechteste Halbzeit in der ganzen Saison" gespielt habe. Am Ende habe man sich gesteigert und "verdient gewonnen".

Mit Blick auf das kommende Ligaspiel beim TSV 1860 München am Samstag (LIVE! ab 14 Uhr bei kicker) gab sich der 25-Jährige optimistisch. Es sei "immer cool, im Grünwalder Stadion zu spielen. Und wenn wir Normalform erreichen, werden wir dort sicherlich was holen."

Zimmerschied zog dann auch noch Parallelen zur vergangenen englischen Woche. "In die sind wir auch mit einer Niederlage gestartet und haben dann noch sechs Punkte geholt." In der Tat setzte es Ende August zunächst ein 0:1 in Sandhausen, dann aber folgten ein 2:1 gegen Waldhof Mannheim und ein 2:0 bei Borussia Dortmund II. Wenn es wieder so läuft, dürfte sich in Dresden wohl niemand beschweren.