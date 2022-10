Zimmermanns Weg zurück: "Man braucht Zutrauen in seinen Körper"

Seit Christoph Zimmermann beim SV Darmstadt 98 spielt, hat die Mannschaft nicht mehr verloren. Auch für den 29 Jahre alten Innenverteidiger selbst läuft es gut. Das war mit seiner Vorgeschichte nicht unbedingt zu erwarten.

Gegen Fortuna Düsseldorf agierte der SV Darmstadt 98 erstmals in dieser Saison mit einer Vierer-Abwehr - und das mit Erfolg. "Wenn man als Verteidiger gewinnt und zu null spielt, gibt es nicht viel mehr, was man noch möchte", sagt Christoph Zimmermann. "Das Spiel war vielleicht nicht das schönste, aber manchmal ist ein hart erarbeitetes, dreckiges 1:0 eben auch gut."

Ob die Lilien auch im anstehenden Auswärtsspiel am Samstag beim Karlsruher SC (13 Uhr, LIVE! bei kicker) wieder mit dieser Abwehrformation agieren, hat Trainer Torsten Lieberknecht noch nicht durchblicken lassen. Für den 29 Jahre alten Christoph Zimmermann mit seiner Erfahrung ist das Wechseln des Systems natürlich kein Problem. "Man muss sich nur erinnern, dass man etwas versetzt steht", sagt er schmunzelnd.

Der schnelle Aufstieg zum Stammspieler war nicht absehbar

Zimmermann kam nach der Auftaktniederlage des SV Darmstadt 98 in Regensburg ans Böllenfalltor und hat sich sofort zum Leistungsträger entwickelt. Das war nach den vergangenen Spielzeiten bei Norwich City in England nicht zu erwarten. Immer wieder musste er sich dort mit Verletzungen herumschlagen.

Vergangene Saison hat er drei Premier-League-Partien bestritten, davon keine über die gesamte Distanz. Seit seinem Wechsel zum SV Darmstadt 98 hat er nur ein Spiel komplett verpasst - gegen den Hamburger SV wegen der Geburt seines zweiten Sohnes. Gegen Nürnberg wurde er spät eingewechselt, sonst stand er zuletzt immer in der Startformation und spielte durch.

"Man braucht Zutrauen in seinen Körper", sagt Zimmermann. Sonst gerate man, gerade wenn man länger fehle, in eine Negativspirale, achte übersensibel auf seinen Körper und gewöhne sich auch daran, wenig zu spielen. "Aber das ist als Fußballer der falsche Weg." Mit zunehmenden Einsatzzeiten verschwinde dann auch der Gedanke, dass etwas passieren könne. "Dann macht man das, was eigentlich das einfachste der Welt ist und wofür man den Beruf ausübt."

Sogar einen Uni-Vortrag hat Zimmermann bereits gehalten

Zimmermann spielt zum ersten Mal in einer deutschen Profi-Liga. Die vergangenen Jahre war er in der ersten und zweiten englischen Liga für Norwich am Ball. Davor spielte er für die zweiten Mannschaften von Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund dritt- und viertklassig. "Mein Werdegang war nicht immer der einfachste und der, der immer nur steil bergauf ging", sagte er. "Ich bin froh, dass es geklappt hat mit der Profikarriere." Über seinen Werdegang als Sportler hatte er im vergangenen Mai sogar einen Vortrag an der Universität in Norwich gehalten.

Auf seinen früheren Verein Mönchengladbach und seinen langjährigen Trainer Daniel Farke trifft Zimmermann übrigens am Dienstag im DFB-Pokal. Aber aktuell gilt seine volle Konzentration nur der Partie gegen den KSC.