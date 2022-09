Zimmermanns Mängel: "Wir müssen auch mal resolut verteidigen"

Es ist ein bemerkenswerter Absturz, der bei Köln II zu verzeichnen ist. Nach sieben Spielen mit vier Niederlagen ist das Spitzenteam der vergangenen Jahre vorerst im Abstiegskampf angekommen. Derzeit deutet viel darauf hin, dass sich daran so schnell nichts ändern wird.

Sieht noch viel Entwicklungspotenzial in seiner jungen Kölner Mannschaft: Mark Zimmermann

"Wir machen zu viele Fehler, die sofort eiskalt bestraft werden", klagt Trainer Mark Zimmermann, "wir zahlen derzeit sehr viel Lehrgeld, deutlich mehr als in den Jahren zuvor." Dabei fordert er einfache Tugenden: "Wir müssen auch mal resolut verteidigen." 17 Gegentreffer haben die jungen Kölner bereits hinnehmen müssen, im Schnitt fast drei pro Partie. "Das ist zu viel", hadert Zimmermann, "so werden wir nicht erfolgreich sein können."

Der Coach musste seine Defensive in Münster umbauen: Bright Arrey-Mbi wechselte nach Hannover, Rijad Smajic saß beim Bundesligaspiel in Wolfsburg auf der Bank. So feierte Yusuf Örnek seine Saisonpremiere, erwischte aber einen schlechten Tag.

Ein Luca Schlax in Bestform wird derweil vermisst. Ein wadenbeißender Sechser wie er würde mehr Stabilität verleihen. Der 22-Jährige kämpft sich nach zwei Verletzungen aber langsam zurück. Einziger Lichtblick: Stürmer Hendrik Mittelstädt scheint den zu den Profis aufgerückten Florian Dietz ersetzen zu können.