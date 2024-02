Zimmermann wütet wegen Ausgleich: "Das hat doch jeder gesehen!"

Bereits nach acht Minuten war Dortmund gegen Saarbrücken in Unterzahl geraten, sah aber dennoch lange wie der Sieger aus. Bis ein Pfiff ertönte, den Trainer Jan Zimmermann überhaupt nicht nachvollziehen konnte.

Das Spiel im Stadion Rote Erde war schon beendet, da zückte Schiedsrichter Timon Schulz noch eine letzte Gelbe Karte. Ziel der Verwarnung war Dortmunds Trainer Jan Zimmermann, für den es im anschließenden Interview bei "MagentaSport" nur ein Thema gab: Eben jenen Unparteiischen, der ihn nur Augenblicke zuvor mit der persönlichen Strafe bedacht hatte, und dessen Entscheidung in der 86. Minute.

Spielt Eberwein den Ball? "Wie kann man da einen Freistoß geben?"

Das Einsteigen Michael Eberweins gegen Kasim Rabihic hatte einen Freistoß nach sich gezogen, den der in Zimmermanns Augen nur vermeintlich Gefoulte selbst in den Strafraum brachte - und damit den 1:1-Ausgleich des 1. FC Saarbrücken vorbereitete. Eine Situation, die der Coach wohl nicht als einziger anders wahrgenommen hatte. "Er spielt doch klar den Ball", kommentierte er die Szene, "das hat doch jeder gesehen! Wie kann man da einen Freistoß geben?"

Eine Frage, die der Coach nach dem Schlusspfiff auch dem Unparteiischen gestellt hatte. Eine zufriedenstellende Antwort gab Schulz Zimmermann laut dessen Auskunft jedoch nicht. "Wenn du 85 Minuten in Unterzahl bist, keinen Fehler machst und trotzdem wegen eines Fehlers nicht gewinnst, erhoffe ich mir, dass der Schiedsrichter zumindest vernünftig mit mir spricht und mir nicht gleich eine Gelbe Karte zeigt und beleidigt abhaut", fasste der 44-Jährige die Begegnung mit dem Referee zusammen und machte keinen Hehl daraus, ob der Entstehung des Endergebnisses "schon sauer" zu sein.

Wenn man gegen Saarbrücken 85 Minuten in Unterzahl ist und sich über ein Unentschieden ärgert, ist man auf einem richtig guten Weg. Jan Zimmermann

Zuspruch erhielt Zimmermann von Rodney Elongo-Yombo, der den BVB bereits in Unterzahl durch einen wundervollen Treffer in Führung gebracht hatte: "Ich stimme da zu, weil es für mich kein Foul ist", so der Torschütze, "wir machen ein gutes Spiel, kämpfen bis zum Schluss und dann fällt das Tor unglücklich."

Eben jener Kampf war es dann aber auch, der den ehemaligen Hannoveraner und Havelser Trainer Zimmermann dazu veranlasste, ein versöhnliches Fazit aus dem dritten bemerkenswerten Auftritt seiner Mannschaft in Serie zu ziehen. "Wenn man gegen Saarbrücken 85 Minuten in Unterzahl ist und sich über ein Unentschieden ärgert, ist man auf einem richtig guten Weg."