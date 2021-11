Zimmermann und Sieben: Zwei Corona-Fälle in Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf hat am Samstag die nächsten beiden Corona-Fälle vermeldet: Matthias Zimmermann und der derzeit im Reha-Training befindliche Phil Sieben wurden positiv getestet.

Muss in Quarantäne: Matthias Zimmermann. imago images/Jan Huebner

Beide Spieler sind doppelt geimpft und müssen sich nun in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Zuvor waren in dieser Woche bereits Innenverteidiger Jamil Siebert und Torhüter Florian Kastenmeier positiv getestet worden. Zudem hatte sich Mittelfeldspieler Thomas Pledl als enge Kontaktperson in häusliche Isolation begeben müssen.

Die Fortuna hatte am Freitag mit 0:1 gegen Heidenheim verloren, Zimmermann durchgespielt. Mittelfeldspieler Sieben stand nicht im Kader. Am Freitag ist Düsseldorf bei Spitzenteam Darmstadt 98 (2:1 in Aue) gefordert.