Zimmermann nach Klassenerhalt: "Nicht richtig zufrieden - heute aber doch"

Nach dem wilden 3:3 in Aue, mit dem Borussia Dortmund II den Drittliga-Klassenerhalt rechnerisch absicherte, blickte BVB-Coach Jan Zimmermann auf die Leistung seines Teams zurück - und sprach über seinen Flügelflitzer.

Nach einer eher ruhigen Anfangsphase entwickelte sich in Aue ein wilder Schlagabtausch - am Ende hieß es 3:3. Der Zähler bescherte Dortmunds U 23 rechnerische Gewissheit - und damit nach dem Aufstieg 2021 auch im zweiten Jahr hintereinander den Klassenerhalt in Liga 3. BVB-Coach Jan Zimmerman blickte am Mikrofon von "MagentaSport" mit gemischten Gefühlen auf den Spielverlauf.

Meine Aufgabe wird es sein, den Jungs beizubringen, wie wir solche Spiel für uns entscheiden. Jan Zimmermann

"Es war ein richtiges geiles Spiel. Meine Aufgabe wird es sein, den Jungs beizubringen, wie wir solche Spiel dann für uns entscheiden. Beim 2:1 können wir mit einem dritten Tor den Deckel drauf machen", haderte der 43-Jährige. "Trotzdem war es richtig gut. Dass wir so den letzten Punkt zum Klassenerhalt holen, macht uns die Rückfahrt sehr angenehm heute."

"Ganz, ganz kleine Kritik" an Njinmah

Der Coach lobte auch den Gastgeber, Aue machte vor allem in der Schlussphase der zweiten Hälfte gehörig Druck, hätte in der Schlussphase sogar beinahe noch den Siegtreffer erzielt. "Uns stand ein sehr motivierter Gegner gegenüber, der auf unsere Fehler gelauert hat", so Zimmermann. "Wir haben ein paar Fehler gemacht, Aue hat die recht clever bestraft. So ganz zufrieden ist man bei drei Gegentoren natürlich nicht, trotzdem haben wir phasenweise richtig gut Fußball gespielt. Richtig zufrieden ist man nicht - dann aber heute doch."

Im Mittelpunkt stand vor allem in der zweiten Hälfte Flügelflitzer Justin Njinmah. Wunderbar vollstreckte der Außenspieler in der 74. Minute zum 3:2 per Heber, hatte es aber zuvor beim Stand von 2:1 mehrfach verpasst, besser postierte Mitspieler einzusetzen und so den Deckel drauf zu machen.

"Ich hab ihn vor allem gegen den Ball sehr diszipliniert gesehen. Wie andere auch trifft Justin nicht immer die richtige Entscheidung vorm Tor", schätzte Zimmermann die Leistung des 22-jährigen Bremer Leihspielers Njinmah ein. " Ich weiß, dass das kein Egoismus ist, sondern vielleicht fehlende Übersicht. Da werden wir dran arbeiten. Aber auch da nur ganz, ganz kleine Kritik."