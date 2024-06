Zimmermann: Müssen die Fans mit harter Arbeit zurückgewinnen

Der sang- und klanglose Bundesliga-Abstieg zeigt beim SV Darmstadt 98 Konsequenzen. Diese spiegeln sich auch in einer ausgesprochen intensiven Vorbereitung mit zwei Trainingslagern wider, die selbst für erfahrene Spieler ungewöhnlich sind.

Christoph Zimmermann will mit Darmstadt 98 wieder in der 2. Bundesliga angreifen. IMAGO/Jan Huebner

Mit 31 Jahren hat Christoph Zimmermann schon einiges in seiner Karriere erlebt. Er war für die Zweivertretungen von Dortmund und Gladbach am Ball, spielte mit Norwich in der ersten und zweiten englischen Liga. Aber zwei Trainingslager in einer Vorbereitung sind auch für den Innenverteidiger Neuland.

"Es weht ein anderer Wind"

Seit Montag und noch bis Freitag absolvieren die Lilien ein Trainingslager in Lautenbach im Schwarzwald. Schwerpunkt ist ein Mix aus Lauf- sowie Fußball-Einheiten. Knapp zwei Wochen später - vom 15. bis 22. Juli - steht dann ein zweites Trainingslager in Herxheim bei Landau an, wo die Lilien sich bereits in den vergangenen drei Jahren auf die Saison vorbereitet hatten.

Es wirkt so, als hätte das Trainerteam um Torsten Lieberknecht die Daumenschrauben angezogen. Diesem Eindruck will Zimmermann nicht widersprechen. „Man kann schon sagen, dass gerade bei Intensität und Umfang noch mal ein anderer Wind weht”, erklärt der Abwehrspieler, der in seine dritte Saison bei den Lilien geht.

"Müssen uns einiges vorwerfen lassen"

Aber Zimmermann hat dafür auch großes Verständnis und geht mit der Leistung der vergangenen Saison hart ins Gericht. "Wenn wir etwas mitnehmen wollen, dann dass wir Lehren daraus ziehen. Man kann Spiele verlieren, aber es ging auch um die Art und Weise, dieses Blutleere und Energielose", sagt er. "Wir müssen uns da einiges vorwerfen lassen, und wir haben keine Argumente auf unserer Seite."

Nun komme es darauf an, wie man wieder aufstehe und neu anfange. "Es geht darum, dass wir viele Leute, die wir in unserer Fanszene enttäuscht haben, wieder zurückzugewinnen. Und das geht, indem man bereit ist zu arbeiten, dass man Einsatz zeigt und alles versucht."

Integration der Neuen auf und neben dem Platz

Wichtig seien die Trainingslager aber auch, weil man viel Zeit miteinander verbringe. Gerade den bislang acht Neuzugängen helfe es, so in die Mannschaft reinzukommen und ein Teil des Ganzen zu werden. Das betreffe sowohl die sozialen wie auch die spielerischen Aspekte. "Das ist wichtig, um zu verinnerlichen: Wer steht da neben mir? Wie spielt der? Spiele ich dem den Ball lieber nach vorne, weil er Offensivdrang hat oder lieber in den Fuß, weil er das Spiel beruhigt?", erklärt Zimmermann und ergänzt: "Da ist es schon gut, dass wir jetzt sehr intensiv miteinander arbeiten."