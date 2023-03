Zimmermann lobt die Trier-Fans: "Das ist schon richtig geil"

Das erste Spiel von Andreas Zimmermann als Trainer des SV Eintracht Trier 05 ging in Mainz zwar verloren, doch für das Ziel Klassenerhalt in der Regionalliga Südwest schöpfen Klub und Coach neuen Mut.

Hat bei Eintracht Trier noch einen Berg an Arbeit vor sich: Der neue Trainer Andreas Zimmermann FUNKE Foto Services

Andreas Zimmermann soll bei Eintracht Trier den Klassenerhalt herbeizaubern, aber er ist auch kein Magier. Nach seiner Verpflichtung als Nachfolger des beurlaubten Josef Cinar hatte der 53-jährige Trainer nur 45 Stunden Zeit, um das Team auf das Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 II vorzubereiten.

Für Trier setzte es bei den Rheinhessen die siebte Niederlage in Folge (0:2). Der Kampf um den Klassenerhalt wird immer mehr zur Mammutaufgabe. "Taktisch und was die Abstände angeht, ist noch einiges zu verfeinern. Mir war wichtig, dass die Jungs alles investieren. Das nicht alles klappt, war mir vorher klar", sagte Zimmermann nach der Partie. Er attestierte seinen Spielern die nötige Leistungsbereitschaft. Beim unbedingten Willen, ein Tor zu erzielen, sieht er jedoch Luft nach oben - etwa bei eigenen Offensiv-Standards.

Zimmermann war zuletzt vereinslos. Ende November des vergangenen Jahres war der gebürtige Berliner beim West-Regionalligisten Rot Weiss Ahlen geschasst worden. Der einstige Innenverteidiger (u. a. 105 Zweitliga-Spiele für Hertha BSC und LR Ahlen) arbeitet seit 2008 als Cheftrainer, war beim FC Ingolstadt für den Aufbau des dortigen Nachwuchsleistungszentrums verantwortlich und unter anderem beim FC Carl Zeiss Jena und Rot-Weiß Oberhausen tätig.

Knüppelharte Arbeit

Schon beim ersten Austausch mit dem Eintracht-Vorstand habe er gespürt, dass Trier jetzt die richtige Adresse für ihn sei, sagte Zimmermann: "Ich habe sofort gemerkt: Oh ja, das passt." Der Inhaber der Fußballlehrerlizenz hat in Trier bis 2024 unterschrieben. Er weiß um die Schwere seiner Aufgabe: "Das ist knüppelharte Arbeit - auf Strecke. Das packen wir an. Da werden wir weiterarbeiten und weiterarbeiten."

Ein Trumpf für die Eintracht könnte die bedingungslose Fan-Unterstützung sein, die in einem von 20 Gruppierungen unterzeichneten Appell vor dem Mainz-Spiel nochmals versprochen wurde. Vom Support im Bruchwegstadion war Zimmermann begeistert: "Das ist schon richtig geil. Es war überragend, wie uns die Fans unterstützt haben."