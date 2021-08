Zimmermann: "Keine Wunderdinge" von Börner

Hannover kennt das Gefühl des Sieges in der 2. Liga bisher noch nicht in dieser Spielzeit - für Jan Zimmermann ist das aber nur eine Frage der Zeit. Bei Neuzugang Julian Börner bremst der 96-Coach.

Auf seinen ersten Sieg in der 2. Liga muss Zimmermann noch warten. Nach dem Remis in Bremen (1:1) und der Heimniederlage gegen Hansa Rostock (0:3) will Hannover 96 nun am Samstagabend (20.30 Uhr) bei Aufsteiger Dynamo Dresden den ersten Sieg einfahren. "Ich mache mir keinen Druck. Aber für die Spieler wäre es schon schön, Erfolgserlebnisse zu sammeln. Ich würde mich freuen für die Spieler, wenn wir aus Dresden als Sieger zurückkommen", erzählt der 96-Cheftrainer. Die positiven Ergebnisse werden sich ohnehin früher oder später einstellen, ist sich Zimmermann sicher. "Ich bin von der Mannschaft überzeugt."

Von Börner sind "noch keine Wunderdinge" zu erwarten

In der sächsischen Landeshauptstadt soll seine Mannschaft "mehr Zielstrebigkeit zeigen und mutig nach vorne spielen" - mit der entsprechenden defensiven Absicherung. Dafür soll auch Julian Börner sorgen. Der Innenverteidiger, der von Sheffield Wednesday nach Hannover wechselte, feierte seine 96-Premiere am vergangenen Samstag beim 4:0-Pokalsieg gegen Regionalligist Eintracht Norderstedt. Zimmermann: "Man darf keine Wunderdinge von ihm erwarten. Er ist erst seit einer Woche hier und hat sich gut integriert. Aber man darf nicht glauben, dass unser Spiel drei Klassen besser wird, nur weil Julian Börner da ist."

Ducksch-Verkauf kein Thema - Weydandt und die Erwartungen

Auch zum Thema Marvin Ducksch, der zuletzt von Werder Bremen umworben wurde, äußerte sich Zimmermann: "Wir werden 'Duckschi' auf keinen Fall abgeben". Der Torjäger ist für 96 wichtiger denn je, denn alle anderen Offensivakteure strahlen zu wenig Torgefahr aus. So wie Hendrk Weydandt, der unter Zimmermann noch nicht getroffen hat und auch schon in der vergangenen Saison unter Ladehemmung litt. "Er ist ein wichtiger Spieler für uns. Aber de Erwartung im Umfeld an ihn ist höher als die Erwartung, die ich an ihn habe", sagte der Coach.