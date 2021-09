Zimmermann: "Ich bin damit zufrieden, wie die Mannschaft aussieht“

Jan Zimmermann sieht Hannover 96 nach den jüngsten Neuverpflichtungen auf gutem Weg und glaubt fest an den Umschwung. Gelingt der schon gegen St. Pauli?

Kaum war er ein paar Tage aus der Quarantäne raus, schon muss er wieder zurück in die häusliche Isolierung. Tom Trybull, Neuzugang von Hannover 96, ist am Donnerstagmorgen positiv auf Corona getestet worden und fällt damit für das Heimspiel am Samstag (13 Uhr) gegen den FC St. Pauli aus.

"Es ist ganz bitter. Er war voller Vorfreude. Es ist persönlich schade und uns ist eine gute Alternative weggebrochen", kommentierte 96-Cheftrainer Jan Zimmermann den Ausfall seines Neuzugangs. Trybull war erst Ende August von Norwich City nach Hannover gewechselt und musste sich schon nach seiner Ankunft in der niedersächsischen Landeshauptstadt in Quarantäne begeben. Der defensive Mittelfeldspieler war sogar eine Option für die Startelf am Samstag.

Hinterseer erhält wohl das Startelfmandat

Sicher auflaufen wird hingegen Stürmer Lukas Hinterseer, der von koreanischen Spitzenklub Ulsan Hyundai zu 96 kam. "Die Wahrscheinlichkeit, dass er von Beginn an spielt, würde ich als sehr hoch einordnen", erklärte Zimmermann schon am Dienstag. Der 96-Coach freut sich über "viele neue und unbelastete Spieler. Wir haben eine gute Stimmung in der Mannschaft."

Wir haben tolle neue Spieler dazubekommen. Jan Zimmermann

Und das trotz nur vier Zählern aus fünf Spielen und Tabellenplatz 17. Aber die Voraussetzungen für einen Umschwung sind aus Sicht des Trainers bis zum Ende der Transferperiode geschaffen worden: "„Wir haben einen Weg eingeschlagen, der noch holprig ist. Aber ich bin absolut damit zufrieden, wie die Mannschaft jetzt aussieht. Wir haben tolle neue Spieler dazubekommen", erklärte Zimmermann.