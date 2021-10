Zimmermann: "Hinterseer ist ein großer Wackelkandidat"

120 Minuten, die Mut machen. Nach der ordentlichen zweiten Hälfte in Regensburg und der guten Pokalpartie mit dem 3:0 gegen Fortuna Düsseldorf ist die Stimmung im Lager von Hannover 96 wieder etwas optimistischer.

"Ich habe große Hoffnung, dass die Jungs auch wieder gemerkt haben, was für ein Unterschied es ist, Spiele zu gewinnen oder zu verlieren", erzählt Trainer Jan Zimmermann vor dem Liga-Heimspiel am Samstag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Erzgebirge Aue. Eine Mannschaft, die "nach dem Trainerwechsel auch eine hohe Intensität auf den Platz gebracht hat", wie es Zimmermann formuliert. "Wir sind mit Sicherheit darauf vorbereitet, was uns erwartet."

Klar ist: 96 muss am Samstag unbedingt gewinnen, um auf den Fahrstuhl Richtung Tabellen-Mittelfeld aufzuspringen. Aktuell trennen die Hannoveraner nur zwei Punkte vom Relegationsplatz, den der SV Sandhausen belegt. Aue ist mit nur sieben Zählern Vorletzter und hat in dieser Saison erst ein Spiel gewinnen können, 96 bisher drei (gegen Heidenheim, St. Pauli und Kiel). Zimmermann: "Ich bin sehr davon überzeugt, dass die Spieler morgen eine große Bereitschaft haben, den zweiten Sieg in vier Tagen einzufahren, damit es auch für uns wieder in die richtige Richtung geht."

Hinterseer fällt wohl aus

Ausfallen wird am Samstag aller Voraussicht nach Lukas Hinterseer. Der Stürmer zog sich am Mittwoch beim Aufwärmen vor dem Düsseldorf-Spiel eine Bauchmuskelverletzung zu. "Er ist ein großer Wackelkandidat", bestätigt der Coach. Voraussichtlich wird gegen Aue die Formation beginnen, die auch am Mittwoch startete.