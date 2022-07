Zimmermann: "Das war schon etwas surreal"

Nach einer kleinen Odyssee ist Christoph Zimmermann vergangene Woche beim SV Darmstadt 98 angekommen. Dort strebt der 29 Jahre alte Innenverteidiger ein langfristiges Engagement an und tritt möglichen Zweifeln über Verletzungsanfälligkeit und mangelnde Spielpraxis entgegen.

Fünf Jahre ist Christoph Zimmermann für Norwich City in der ersten und zweiten englischen Liga am Ball gewesen. Doch in den vergangenen zwei Jahren lief es für den Innenverteidiger dort nicht mehr gut. Verletzungen warfen ihn zurück, er kam kaum noch zum Einsatz. Deswegen signalisierte er seine Bereitschaft für eine Veränderung. Weil er sich mit seiner Familie in der ostenglischen Stadt jedoch sehr wohlgefühlt hatte, wollte er das nicht einfach nur für irgendetwas Neues aufgeben, wie er sagt. Seine Wahl fiel auf Darmstadt.

Erster Einsatz nach zwei Tagen Training

"Ich war sehr positiv überrascht, wie intensiv das Interesse war", sagt der Spieler. "Zudem hatte ich ein sehr gutes Gespräch mit Torsten Lieberknecht." Auch seinen früheren Mannschaftskameraden Mario Vrancic habe er angeschrieben, der vor seinem Wechsel nach Norwich zwei Jahre bei den Lilien gespielt hatte. Egal, wo er sich umgehört habe - was er über Darmstadt zu hören bekommen habe, sei durchweg positiv gewesen. Nach dem ersten Kontakt vor rund zwei Wochen sei man sich recht zügig einig geworden. Aber der Weg nach Darmstadt war dann alles andere als einfach.

"Das war schon etwas surreal", sagt Zimmermann. Am Donnerstag vor zwei Wochen hatte er noch ein Testspiel mit Norwich in Marseille bestritten und war am Sonntag nach England zurückgekehrt, wegen der Probleme im Flugverkehr einen Tag später als geplant. Am Montag sollte er eigentlich in Darmstadt ankommen. Doch wegen der Absage des Fluges wurde es Dienstag. Am Mittwoch und Donnerstag trainierte er dann mit der Mannschaft und am Freitag kam er bereits als Einwechselspieler zum Einsatz.

"Guter Zeitpunkt für einen Wechsel"

Dass es am Ende etwas mehr Spielzeit als geplant wurde, lag daran, dass Clemens Riedel kurz nach der Pause verletzt vom Platz musste. Zimmermann bot in der Innenverteidigung eine abgeklärte Leistung. In der vergangenen Saison hatte er gerade drei Liga-Einsätze für Norwich gehabt, keinen davon über die volle Spielzeit. Das merkte man ihm nicht an. "Seit Mitte Januar habe ich viel trainiert und bin gut im Rhythmus", sagte er. Er habe die gesamte Vorbereitung bei Norwich mitgemacht, dort in den Testspielen seine Einsatzzeiten bekommen. "Es war jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt für einen Wechsel", sagt er. "Ich stehe gut im Saft."

Stress abseits des Platzes

Bei den Lilien hat Zimmermann einen Dreijahresvertrag unterschrieben - ein Zeichen dafür, dass beide Seiten langfristig zusammenarbeiten wollen. "Ich bin nicht der Typ, der mal ein halbes Jahr hier und ein halbes Jahr dort spielt. Das ist mir alles zu stressig." Stress hat er momentan ohnehin genug - auch abseits des Platzes: Seine Frau sitzt hochschwanger mit dem ersten Sohn noch in Norwich. Zimmermann - nach eigener Aussage ein Familienmensch - will sie möglichst schnell nach Darmstadt holen und sucht deswegen mit Hochdruck nach einer geeigneten Bleibe.