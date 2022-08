Zimmermann: "Das hätte sicher jeder so unterschrieben"

Mitte Juli kam Christoph Zimmermann vom englischen Zweitligisten Norwich zum SV Darmstadt 98. Seither haben die Lilien nicht mehr verloren. Nur mit dem 2:2 zuletzt gegen Heidenheim war Zimmermann nicht so richtig zufrieden.

Eine turbulente Anreise nach Deutschland, die hochschwangere Frau mit dem kleinen Sohn in England und viel Bürokratie - die Umstände rund um den Wechsel von Christoph Zimmermann zum SV Darmstadt 98 waren etwas chaotisch. Mittlerweile hat sich die Situation beruhigt. Der Nachwuchs ist da, die Familie komplett in Deutschland vereint, der Umzug erledigt. Und auch sportlich läuft es richtig gut, seit Zimmermann bei den Lilien ist. Die Bilanz: vier Siege, ein Unentschieden, dazu das Weiterkommen im DFB-Pokal. "Das hätte sicher jeder so unterschrieben", sagt Zimmermann schmunzelnd.

Nur beim 2:1-Sieg beim HSV musste der 29 Jahre alte Innenverteidiger passen. Am Tag davor war nicht nur das Umzugsunternehmen angerückt, sondern auch sein zweiter Sohn auf die Welt gekommen. "Da ging es nochmals ziemlich hoch her", sagt er. Doch auch ohne ihn hätten es seine Mitspieler "sagenhaft gut gemacht", sagt er mit Blick auf den Erfolg beim HSV, den auch er als Aufstiegsfavorit sieht. "Ich war sehr froh, dass wir die drei Punkte mitgenommen haben. Das war ein perfektes Wochenende."

Nicht so perfekt lief es am vergangenen Wochenende beim 2:2 gegen Heidenheim. "Jeder hat vorher gesagt, dass das ein Brett wird", sagt er. Natürlich sei es ärgerlich, wenn man zweimal führe und das Spiel dann nicht gewinne. Auch wenn man sehe, wie Heidenheim die Tore aus so wenig Chancen gemacht habe. "Aber als Fußballer ist man eh nur richtig zufrieden, wenn man das Spiel gewonnen hat. Und das funktioniert eben nicht an jedem Wochenende."

Zimmermann gegen Bielefeld optimistisch

Am kommenden Sonntag wartet in Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld gleich das nächste Brett auf Zimmermann und seine Mitspieler. "Da sind wir sicher nicht in der Favoritenrolle", sagt er. Vom aktuell zweiten Tabellenplatz der Lilien will sich der Spieler ohnehin nicht blenden lassen. Schließlich sei gerade gut ein Drittel der Hinrunde gespielt. "Aber wir können optimistisch nach vorne schauen, weil wir wissen, dass wir in der Liga auch gegen hoch gehandelte Mannschaften gut mithalten und auch Zählbares holen können."

Was den englischen Fußball für Zimmermann auszeichnet

Unterschiede zwischen dem englischen und dem deutschen Fußball sieht Zimmermann vor allem im Tempo. "In England geht es hin und her. Da ist nicht so viel Taktieren in einem Spiel zu sehen", sagt er. "Ich erinnere mich nicht an so viele Spiele in England, wo ein Gegner sich mal tiefer hinten reingestellt und nicht gepresst hat."