Zimmermann: "Dafür brauchen wir keinen Mentaltrainer, um das herauszufinden"

Bei Hannover 96 steigt der Druck angesichts der Sieglos-Serie zuletzt. Doch deswegen war diese Woche kein Mentaltrainer beim Verein.

Es ist immer eine Frage der Perspektive bei der Bewertung der jüngsten Ergebnisse. Man sei seit drei Spielen ungeschlagen (inklusive DFB-Pokal, Anm. d. Red.) und offensiv nicht so schlecht gewesen, findet 96-Coach Jan Zimmermann. Man könnte aber auch nur die letzten Ligaspiele anschauen und käme zur mageren Bilanz von sechs Spielen ohne Sieg und mageren drei Punkten.

So weiß auch Zimmermann vor dem Spiel am Freitagabend gegen den SC Paderborn: "Natürlich ist der Druck da. Wir sind jetzt kurz vor dem Relegations- und Abstiegsplatz. Natürlich haben wir Druck und machen uns Druck und wissen auch, wenn wir das Spiel am Freitag nicht gewinnen, wird der Druck noch größer. Dafür brauchen wir jetzt keinen Mentaltrainer, um das herauszufinden."

Ein Mentaltrainer wurde aber Anfang der Woche trotzdem eingeladen. Doch da sei eher allgemein gesprochen worden. "Wie geht jeder mit seinem Beruf um? Wie mit der Karriere? Die Resonanz der Spieler war sehr positiv. Ich habe auch ein paar total positive Sachen da rausgezogen. Ich denke, es kann keinem schaden, mal zu reflektieren und Input zu bekommen. Wir versuchen, damit ja auch die Spieler weiterzuentwickeln."

"Mentalität holt man sich natürlich auch mit Erfolgserlebnissen"

Insgesamt sei das Thema Mentalität aber sehr komplex. Denn Selbstvertrauen sei ein Teil von Mentalität. "Mentalität holt man sich natürlich auch mit Erfolgserlebnissen. Das Selbstvertrauen sinkt, wenn du keine Erfolgserlebnisse hast", weiß Zimmermann um die Verbindung und sieht sich an dieser Stelle als Trainer gefordert. "Da ist auch meine Aufgabe, eine positive Stimmung und Atmosphäre zu schaffen, damit die Spieler auch selbstbewusst in die Spiele gehen. Wenn man keine positiven Momente hat, ist es auch schwierig, eine starke Mentalität auszustrahlen."

Zimmermann spürt Rückendeckung von Kind

Die Spieler bekommen also die Rückendeckung vom Trainer, der charakterlich von seiner Mannschaft überzeugt ist. Doch wie sieht es mit der Rückendeckung für Zimmermann aus? "Ich mache mir keine Sorgen", sagte er im Interview mit dem kicker zuletzt. "Martin Kind und Marcus Mann geben mir das Gefühl, dass wir das gemeinsam hinbekommen wollen." Schließlich habe man gemeinsame mittelfristige Ziele.

Doch Zimmermann weiß selbst, dass es erstmal darum geht, kurzfristig erfolgreich zu sein. Denn falls gegen Paderborn wieder kein Sieg gelingt, droht sogar ein Abstiegsplatz, wenn die Konkurrenz gewinnen sollte.