Zimmer: "Wie wir Fußball spielen, macht mich stolz"

Nach seiner Rückkehr in die Pfalz erlebte Jean Zimmer sportlich schwierige Zeiten. Eine chronische Darmerkrankung kam hinzu. Inzwischen zeigt die Formkurve stetig nach oben.

Einen lachenden Jean Zimmer sieht man in der nahen Vergangenheit öfter. Das hat gute Gründe. Zum einen führte der Kapitän des 1. FC Kaiserslautern seine Elf mit dem 3:1 gegen Hannover 96 für eine Nacht an die Tabellenspitze der 2. Liga, zum anderen verbessert sich seine eigene Form gefühlt von Spiel zu Spiel. Sogar einen Treffer hat er in dieser Saison schon erzielt. Der Volleyschuss war nicht nur wunderschön anzusehen, sondern auch bedeutsam; Zimmer markierte das 3:2 gegen die SV Elversberg und manifestierte einen Sieg, mit dem der FCK den Pfad des Erfolges betrat. Seitdem haben die Roten Teufel keine Partie mehr verloren und bis auf zwei Ausnahmen stets gewonnen.

Zimmer hatte es nicht leicht, seit er im Januar 2021 von Fortuna Düsseldorf zum 1. FC Kaiserslautern zurückkehrte, zunächst auf Leihbasis. Sein Entschluss war das Signal des Aufbruchs für eine im Abstiegskampf dümpelnde Mannschaft. Der Klassenverbleib glückte. Die Leistungen des Blondschopfs aber blieben unter dem Niveau, das die Anhängerschaft aus seiner Kaiserslauterer Vergangenheit in Erinnerung trug.

Mit der Lunchbox auf Auswärtsfahrt

Auch über die Sommerpause hinweg sollte sich das nicht ändern. Der kicker bewertete Zimmers Darbietungen in der ersten Saisonhälfte 21/22 mit einem Notenschnitt von 3,92. Lief es für die Mannschaft schlecht, geriet Zimmer in den sozialen Medien als Erster in den verbalen Schlaghagel; obwohl er den Verein im Herzen trägt und sich auch zur Verfügung stellte, wenn es ihm körperlich nicht allzu gut ging. Zu Beginn des darauffolgenden Jahres ergaben Untersuchungen und ein stationärer Aufenthalt in einem Hospital, warum Zimmer überhaupt nicht in der Lage war, Höchstleistungen abzurufen: Er leidet an einer chronischen Darmerkrankung, die ihn zeitlebens zu medikamentöser Unterstützung und besonderer Akkuratesse bei der Wahl der Nahrungsmittel zwingt. Mit der eigenen Lunchbox auf Auswärtsfahrt, das ist für Jean Zimmer nichts Besonderes.

Schon in der vergangenen Saison war bei Jean ein positiver Trend vom Anfang bis zum Ende sichtbar. Dirk Schuster

In der Aufstiegssaison kam der heute 29-Jährige erst in der Endphase wieder zu einem Einsatz. Am drittletzten Spieltag wurde er im Gastspiel beim SV Wehen Wiesbaden in der 76. Minute eingewechselt. Der FCK unterlag 1:2. Aufgrund einer Verletzung Philipp Herchers verteidigte Zimmer im Relegationshinspiel gegen Dynamo Dresden (0:0) rechts hinten über die volle Distanz. Das tat er auch im Rückspiel (2:0). Nach dem Schlusspfiff flossen Tränen des Glücks.

Spitzenplatz als Randnotiz

Für Zimmer und den Klub ist es erfreulich, dass er sich mittlerweile gut an seine neuen Lebensumstände angepasst zu haben scheint. Für die ersten neun Spiele der aktuellen Runde beträgt der Notenschnitt 3,25. Neben dem Tor gegen Elversberg stehen für die gebürtigen Bad Dürkheimer zwei Assists zu Buche. Einer gegen die SVE, einer beim 1:1 in Karlsruhe. Beide Male hieß der Abnehmer Ragnar Ache. Beim 3:1 gegen Hannover 96 löste Zimmer seine Aufgaben auch ohne Torbeteiligung zufriedenstellend. Note: 3;0.

Für ihn war das wohl ebenso eine Randnotiz wie die vorübergehende Spitzenposition. "Mir sind die drei Punkte wichtiger. Was wir heute wieder auf dem Platz gelassen haben, ist ein Sinnbild dessen, was wir die ganze Saison schon auf den Platz bringen", sagte Zimmer: "Daraus, klar, resultiert am Ende der Tabellenplatz. Die Art und Weise, wie wir aktuell Fußball spielen, macht mich stolz."

Trainer Dirk Schuster ist mit seinem Kapitän höchst zufrieden: "Schon in der vergangenen Saison war ein positiver Trend vom Anfang bis zum Ende sichtbar. Jetzt, wo er genügend Spielpraxis hat und in einen Rhythmus gefunden hat, packt er noch was obendrauf." Kein Wunder, dass man Zimmer noch öfter lachen sieht.