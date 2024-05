Zimmer verlängert bei Lok Leipzig

Linus Zimmer hat seinen Vertrag beim 1. FC Lokomotive Leipzig verlängert. Damit wird der 21-jährige Abwehrspieler in seine dritte Saison in Probstheida gehen. Zimmer schildert in einer Meldung seine Beweggründe: "Ich möchte gerne mit diesen tollen Fans und dem starken Umfeld hier bei Lok die vergangene Saison vergessen machen und alles dafür geben, dass die nächste erfolgreicher wird." Zudem seien die Gepräche mit dem künftigen Trainer Jochen Seitz gut gewesen. Sportgeschäftsführer Toni Wachsmuth meint: "Linus hat sich im Laufe der Saison seinen Stammplatz auf der Außenverteidigerposition verdient. Er kann sowohl rechts als auch links in der Viererkette spielen. Wir sehen bei ihm das Potenzial und den Ehrgeiz, sich weiter zu verbessern."