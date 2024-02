Zimmer bedient: "Das ist eine absolute Katastrophe"

Nach dem 1:2 gegen Paderborn gab es bei den Pfälzern viele lange Gesichter. Unter anderem das von Kapitän Jean Zimmer, der nach der Partie etwas ratlos war - und trotzdem klare Worte fand.

Nach einer 1:0-Führung ging der FCK gegen Paderborn doch noch als Verlierer vom Feld. "Wir haben es nicht geschafft, das zweite Tor zu machen. Dann kriegst du einen Elfmeter gegen dich und ein Eckball-Gegentor. Ich bin ein bisschen ratlos, sprachlos", sagte ein geknickter FCK-Kapitän Jean Zimmer nach der Partie bei Sky.

Auch Zimmer war mit seinen Kollegen nach der Begegnung bei den Fans - und bekam die Unmutsbekundungen der Fans mit. "Mir geht es beschissen", gab der Außenbahnspieler einen Einblick in sein Seelenleben. "Wenn man nach dem Spiel vor der Kurve steht und zu Recht den Unmut über sich ergehen lassen muss, ist das nie ein schönes Gefühl."

Zehn der vergangenen zwölf Ligaspiele hat der FCK nun verloren, dazu gesellt sich ein Sieg und ein Remis. Im Pokal steht der Traditionsklub allerdings im Halbfinale. Hui hier, pfui dort. Aber genau das nervt Zimmer: "Dieses DFB-Pokal-Gerede geht mir auch langsam auf die Eier, weil es einfach egal ist, wir müssen erst mal in der Liga unsere Punkte holen. Da ist mir der Pokal egal."

"Es geht nicht drum, dass wir nicht wollen"

In der Liga steht aktuell Platz 16 zu Buche. Am Sonntag könnte sogar noch Rang 17 draus werden. Von fehlender Einstellung oder dergleichen will der Kapitän der Pfälzer allerdings nicht sprechen. "Wenn man sich unter der Woche das Training ansieht, sieht man, wir wollen. Es geht nicht drum, dass wir nicht wollen oder nicht alles reinwerfen können. Im Moment sind es, und das ist eben die 2. Liga, viele Kleinigkeiten, die nicht für uns laufen", so Zimmer, der schloss: "Und dann verlierst du von zwölf Spielen zehn - und das ist eine absolute Katastrophe."

Es muss sich schleunigst etwas ändern in Kaiserslautern, wenn es nicht erneut in die 3. Liga gehen soll. Ob es mit Coach Dimitrios Grammozis weitergeht, ist noch offen. FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen vermied am Samstagabend ein klares Bekenntnis zu seinem Trainer.

Am Abend gab es immerhin dann noch eine gute Nachricht für Kaiserslautern, denn im Pokal-Halbfinale geht man dem großen Favoriten aus Leverkusen aus dem Weg. Es geht in der Runde der letzten Vier entweder zu Hause gegen Gladbach - oder nach Saarbrücken.