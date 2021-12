Ziereis: "…das ganze Gerede von Aufstieg und Bundesliga"

Der FC St. Pauli beendet 2021 als Tabellenführer in der 2. Liga, trotz eines 0:3 in Kiel im letzten Spiel des Jahres. Eine Warnung zum richtigen Zeitpunkt für den Kiezklub.

Es hätte das perfekte Ende eines nahezu perfekten Jahres werden können, im letzten Spiel in 2021 kassierte der FC St. Pauli aber eine deutliche 0:3-Niederlage bei Holstein Kiel. Nachlässig wegen der bereits feststehenden Herbstmeisterschaft? Müde nach einem langen Jahr, in dem St. Pauli fast alles gewonnen hat? Kapitän Philipp Ziereis will von all dem nichts wissen. "Wir wollten heute nochmal alles raushauen und unser geiles Jahr vergolden", versicherte der Verteidiger am Sky-Mikrofon, dass es an der Förde nicht an der fehlenden Einstellung gefehlt hatte.

Viel mehr lag es daran, dass die Kiezkicker - mit Ausnahme der ersten fünf Minuten - zu keiner Zeit zu ihrem sonst so sicheren Kombinationsspiel kamen. Kiel nahm mit einer Fünferkette, die von einer Dreierreihe im Mittelfeld unterstützt wurde, die Kreativspieler Marcel Hartel und Daniel-Kofi Kyereh komplett aus dem Spiel. Auch Toptorjäger Guido Burgstaller hing nahezu die komplette Partie in der Luft. "Sie haben die Räume sehr eng gemacht und uns dadurch vor Probleme gestellt", analysierte Ziereis.

Auswärts unattraktiv

St. Pauli zeigte einmal mehr sein Auswärtsgesicht, das mit vier Niederlagen und 18 Gegentoren in zehn Spielen deutlich unattraktiver ist, als das makellose Erscheinungsbild vor eigenem Publikum (acht Spiele, acht Siege). Auch wenn es die Hamburger stets probierten, das defensive Bollwerk der Störche zu knacken, waren sie mit dem 0:3 am Ende noch gut bedient. Besonders Fin Bartels bekamen die Gäste kaum in den Griff, wenngleich im zweiten Durchgang die Restverteidigung meist nur noch aus zwei, drei Spielern bestand.

"Die Stimmung ist getrübt, das haben wir uns heute anders vorgestellt. Vielleicht zeigt uns das jetzt nochmal vor Weihnachten, dass wir nichts geschenkt kriegen werden in der Rückserie und das wir in jedem Spiel ans Limit kommen müssen", war Trainer Timo Schultz nach der Partie zwar angefressen, wenngleich er einen möglichen Mehrwert erkannte.

"Die Jungs haben Unfassbares geleistet"

An diesen Mehrwert dachte auch Ziereis. "Vielleicht war es doch zum richtigen Zeitpunkt nochmal eine deutliche Niederlage, die uns alle wach macht und das ganze Gerede von Aufstieg und Bundesliga erstmal wieder hintenanstellt."

Dass beim Kiezklub über jenes große Ziel aber dennoch viel gesprochen wird, ist das Ergebnis einer famosen Hinserie. "Wenn wir das ganze Jahr und auch diese Saison nehmen, haben die Jungs Unfassbares geleistet", zeigte sich Schultz stolz über die vergangenen zwölf Monate, die ihm trotz des 0:3 ein schönes Fest bescheren werden.