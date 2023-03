Ziereis: "Da haben wir gefühlt die Hosen voll gehabt"

Die SpVgg Bayreuth ist nach der vierten Niederlage in Serie wieder in die Abstiegszone zurückgefallen. Mannschaft und Trainer übten sich nach dem 1:2 gegen Oldenburg in Selbstkritik - nun wartet eine große Herausforderung.

Vier Niederlage in Folge hat die SpVgg Bayreuth zuletzt kassiert. Als besonders schmerzhaft erwies sich die 1:2-Heimpleite am vergangenen Spieltag gegen den direkten Konkurrenten Oldenburg, durch die die Oberfranken wieder in die Abstiegszone zurückgefallen sind.

Bei der Analyse nahm das Team von Cheftrainer Thomas Kleine immerhin kein Blatt vor den Mund. "Wir haben halt einfach die erste Halbzeit verpennt. Das muss man einfach so sagen. Da haben wir gefühlt die Hosen voll gehabt und so dürfen wir nicht auftreten", fand SpVgg-Stürmer Markus Ziereis bei "MagentaSport" klare Worte. Dem Topscorer der Altstadt war das zwischenzeitliche 1:1 gelungen, das am Ende ohne Wert blieb.

Kleine selbst ordnete den ersten Durchgang etwas differenzierter ein. Wenig habe seine Mannschaft da zugelassen, "und trotzdem in den entscheidenden Situationen zurückgelegen". Lobend hob er hingegen den Einsatz nach der Pause hervor, der mit dem Ausgleich zum 1:1 belohnt wurde. "Da muss man hier letztendlich den Punkt mitnehmen, denn Oldenburg wäre auch damit zufrieden gewesen. Das hat man gesehen und von daher ist es einfach unglaublich bitter dann in der 90. Minute noch hier die Niederlage zu kassieren."

Aus der Abstiegszone will die SpVgg natürlich schnellstmöglich wieder raus, zwei Punkte ist das rettende Ufer schließlich auch nur entfernt. Allerdings wartet auf das Kleine-Team am kommenden Wochenende - die 3. Liga spielt auch in der Länderspielpause - eine harte Nuss: Es muss auswärts bei formstarken Dresdnern antreten, die seit zwölf Partien unbesiegt sind. "Wir werden bei uns bleiben", so Kleine, der intensives Defensivtraining ankündigt. "Daran werden wir arbeiten und nächsten Samstag alles reinschmeißen."