Ziemlich perfekter Spieltag: So hält Werder schon auf Schalke die Klasse

Vom vorzeitigen Klassenerhalt wollte beim SV Werder Bremen auch nach dem 4:2 in Berlin niemand sprechen. Doch die Chance ist nun erstmals greifbar: Am kommenden Spieltag könnte es schon so weit sein.

Hofft auf die "Riesenchance" gegen Schalke: Werder-Verteidiger Marco Friedl. IMAGO/Nordphoto