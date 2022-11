Ziemlich leere Ränge! WM-Eröffnungsspiel liefert überraschende Bilder

Sportlich hat die Auswahl Katars nichts ausrichten können im WM-Eröffnungsspiel gegen Ecuador (0:2). Die überraschendsten Bilder hat es mit dem Pausenpfiff aber auf den Rängen gegeben, die immer leerer wurden.

Nach offiziellen Angaben soll das Al-Bayt Stadium in Al-Khor mit 67.372 vollends ausverkauft gewesen sein. IMAGO/Shutterstock

Wer das Eröffnungsspiel der umstrittenen Weltmeisterschaft in Katar ausschließlich vor dem TV an diesem Sonntagabend verfolgt hatte, der bekam im Grunde nur über Beiträge von ZDF-Kommentator Bela Rethy von den sich immer weiter leerenden Rängen etwas mit. Immer wieder hatte der Reporter davon gesprochen, dass immer mehr leere Sitzschalen zu sehen seien.

Bilder davon hatte es live aber nicht zu sehen gegeben. Die FIFA ließ lediglich ein paar Mal in Blöcke schwenken, in denen sich viele in roten Shirts gekleidete Anhänger der katarischen Auswahl jubelnd gezeigt hatten.

Die tatsächliche Stimmung im Stadion sickerte aber immer weiter durch - über Twitter, andere soziale Netzwerke und allen voran über die Bildagenturen. Denn die vor Ort tätigen Fotografen versendeten im weiteren Verlauf der Eröffnungsspiels immer mehr überraschende Bilder hoch, die teils extrem leere Blöcke zeigten.

"Das Level war zu hoch"

Und das alles noch weit vor Schlusspfiff. Im Prinzip war es mit Beginn der zweiten 45 Minuten, als es schon 0:2 aus Sicht der chancenlosen Katarer gegen Ecuador um Doppelpacker Enner Valencia gestanden hatte, los. Viele Plätze waren schon zu Beginn der zweiten Hälfte leer geblieben, deutlicher wurde der Zuschauer-Exodus schließlich ab der 70. Minute. Immer mehr leere Sitzschalen tauchten auf den Bildern auf - auf den Oberrängen, auf den Unterrängen, überall. Von den offiziell verkündeten 67.372 Zuschauern im Al-Bayt Stadium in Al-Khor nördlich von Doha war hier längst kaum mehr etwas zu sehen, während die Stimmung vom Anpfiff weg zudem immer weniger euphorisch wurde.

Kein Bild von nach dem Schlusspfiff: Schon während der zweiten 45 Minuten sah es in Katar recht leer aus. Getty Images

"So etwas habe ich noch nie gesehen - und das ist meine zehnte Weltmeisterschaft", kommentierte ZDF-Reporter Rethy das Ganze mit drastischen Worten. "Man muss sagen: Es ist einfach keine Fußball-Nation", ergänzte wenig später der als TV-Experte tätige Gladbacher Christoph Kramer - seines Zeichens auch Weltmeister von 2014 - im ZDF: "Da ist gar kein Feuer, da kommt nichts von den Rängen und nichts vom Platz. Das passt irgendwie zum Spiel, dass sich das Stadion relativ schnell geleert hat - ich wäre wahrscheinlich auch früher gegangen."

Wir haben uns unterstützt gefühlt. Katars Nationaltrainer Felix Sanchez

Auf dem Platz hatten die Katarer hatten kaum etwas auszurichten, Torwart Saad Al-Sheeb waren Fehler unterlaufen - und abschlusstechnisch hatte sich kaum etwas getan. "Wir haben gehofft, dass wir uns besser präsentieren können. Aber das Level war zu hoch", sagte Katars Abwehrspieler Homam Ahmed passenderweise. Zu allem Überfluss verlor Katar zugleich noch das allererste offizielle WM-Eröffnungsspiel dadurch.

"Wir haben uns unterstützt gefühlt", betonte abschließend Katars Nationaltrainer Felix Sanchez - verbunden mit folgendem Wunsch: "Wir hoffen, dass die Leute nach den nächsten Spielen stolzer auf uns sind. Und ich bin sicher, dass sie uns bis zum Ende des Turniers unterstützen werden."