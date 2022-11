"Ziemlich cool": Neumann kehrt nach Schwenningen zurück

Schwenningen steckt im hinteren Drittel der Tabelle in der DEL fest. Mit Daniel Neumann soll nun jemand helfen, dort rauszukommen, der sich bei den Wild Wings auskennt.

Die Schwenninger Wild Wings haben für den Kampf um den Klassenerhalt in der DEL einen Neuzugang geholt. Der 20 Jahre alte Stürmer Daniel Neumann kommt auf Leihbasis bis zum Ende der Saison, teilte der Drittletzte der DEL am Mittwoch mit.

Neumann wechselt vom Schweizer Erstligisten EV Zug, der in der ZCHL im Achtelfinale München (5:1, 5:1) ausschaltete, nach Schwenningen und könnte am Freitag gegen Augsburg erstmals für die Mannschaft von Trainer Harold Kreis zum Einsatz kommen.

Vor seinem Wechsel in die Schweiz spielte er in der Jugend schon einmal für die Wild Wings. "Ich kann mich noch gut an die Zeit hier erinnern, auch wenn sich mit dem Umbau und der kleineren Eisfläche einiges verändert hat. Ich glaube aber, dass ich das ziemlich cool finden werde, ähnlich wie die Kulisse, auf die ich mich auf jeden Fall sehr freue", wird Neumann auf der Vereinswebsite zitiert.

Sportdirektor Christof Kreutzer freute sich, "dass wir kurzfristig einen Ersatz für Manuel Alberg gefunden haben, mit einem Spieler, der uns in diesem Bereich auch weiterhelfen wird".