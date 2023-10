"Ziemlich cool": Bedard überzeugt beim NHL-Debüt

Ausnahmetalent Connor Bedard überzeugte bei seinem Einstand für die Chicago Blackhawks in der NHL, der Start lief aber auch für den deutschen Nationalspieler Lukas Reichel optimal.

Die Frage, ob Lukas Reichel, der in den vergangenen beiden Saisons hauptsächlich im Farmteam Chicagos in der AHL bei den Rockford IceHogs agierte, im Kader der Blackhawks stehen wird, war schnell beantwortet. Der deutsche Nationalspieler hatte in der Vorbereitung überzeugt und fand sich im Aufgebot der Blackhawks beim Start in die neue NHL-Spielzeit wieder. Der 21-Jährige geht damit in sein erstes volles NHL-Jahr, die Partie in Pittsburgh zum Auftakt, die die Blackhawks mit 4:2 für sich entscheiden konnten, war sein 35. Spiel in der besten Eishockey-Liga der Welt. Der Ex-Berliner brachte es auf knapp 15 Minuten Eiszeit.

Im Blickpunkt beim ersten Spiel stand aber dennoch ein anderer: Connor Bedard, der neben Taylor Hall und Ryan Donato als Mittelstürmer der ersten Reihe auflief. Der Nummer-1-Pick im jüngsten NFL-Draft gab sein Debüt, er durfte dabei auch noch gegen sein großes Vorbild Sidney Crosby ran. "Ziemlich cool" fand Bedard bei ESPN das Duell mit dem Superstar der Pittsburgh Penguins.

Der hatte für Pittsburgh in der 32. Minute auf 2:0 erhöht, doch auf Crosbys Treffer hatte Chicago auch dank Bedard eine Antwort. Der Kanadier hatte seinen Schläger beim 1:2 durch Donato (36.) mit im Spiel. Sein erster NHL-Scorerpunkt, den der 18-Jährige aber gekonnt herunterspielte. "Ich war wohl der unwichtigste Spieler bei diesem Tor, aber natürlich hat es sich schön angefühlt, den Punkt zu bekommen", meinte Bedard.

Erster Assist und erster Sieg

Nach Toren von Cole Guttman (41.), Jason Dickinson (56.) und Nick Foligno (59.) hatte Bedard nicht nur seinen ersten Assist sondern auch die ersten Punkte in der NHL mit seinem Team eingefahren.

"Es hat viel Spaß gemacht", meinte Bedard, der 21:29 Minuten auf dem Eis stand, nach dem erfolgreichen Auftakt. "Natürlich ist das ein Moment, an den man sein ganzes Leben denken wird, und jetzt ist er vorbei, einfach so." Es war auf jeden Fall ein überzeugender Moment. "Es war wirklich beeindruckend, das zu sehen", erklärte im Nachklang Kyle Davidson, General Manager des Franchise. Bedard wollte das erste Spiel und den Sieg nicht zu hoch hängen, denn "es ist eine lange Saison". Der er für Chicago seinen Stempel aufdrücken kann.