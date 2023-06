"Zielspieler" mit "fußballerischen Qualitäten" Albers verstärkt St. Pauli

Nach zwei Defensivspielern hat der FC St. Pauli am Freitag den ersten neuen Offensivakteur vorgestellt. Stürmer Andreas Albers kommt ablösefrei vom Zweitliga-Absteiger aus Regensburg.

Mit Hauke Wahl (Holstein Kiel) und Philipp Treu (SC Freiburg II) hat sich der FC St. Pauli bislang in der Defensive sowohl im Zentrum als auch auf der Außenbahn verstärkt, am Freitagnachmittag hat der Zweitligist nun einen Neuzugang für die Offensive vorgestellt. Stürmer Andreas Albers wechselt ablösefrei vom Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg zu den Kiezkickern.

Über die Vertragslaufzeit machte der Klub am Freitag keine Angaben, Sportchef Andreas Bornemann betonte aber die Stärken des 33-Jährigen in einer Mitteilung des Klubs: "Andreas Albers passt genau in das Profil für die zentrale Position in unserer Offensive. Er ist in der Lage, als Zielspieler zu agieren, hat aber auch gute fußballerische Qualitäten. Mit seiner Erfahrung, Professionalität und Mentalität passt er perfekt zu unserer Idee."

Der Däne selbst freut sich nach vier Jahren in Regensburg (36 Tore in 133 Pflichtspielen) auf seine neue Aufgabe, die es durchaus in sich habe: "Der FC St. Pauli spielt einen anspruchsvollen Fußball, ich möchte möglichst schnell meine Stärken einbringen, um das Team noch besser zu machen." In der abgelaufenen Spielzeit kam der Angreifer in 34 Einsätzen auf acht Scorerpunkte (sechs Tore und zwei Vorlagen) für die Regensburger (kicker-Durchschnittsnote 3,41).