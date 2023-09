Zielscheibe Maguire: Warum der Spott auch hilft

Manchester Uniteds Ex-Kapitän Harry Maguire geht gelassen mit dem zunehmenden Spott gegen ihn um. Sein "Doppelleben" dürfte aber noch ein wenig weitergehen.

Was gerade passiert, hatte Harry Maguire schon erwartet. Bereits seit vielen Monaten ist Manchester Uniteds Innenverteidiger Beleidigungen und Spott aller Art in den sozialen Netzwerken und gegnerischen Stadien ausgesetzt, die am Dienstag darin gipfelten, dass er bei Englands 3:1-Testspielsieg in Schottland bei jeder Aktion von den Rängen verhöhnt wurde.

"In dem Moment, als ich in keinem der ersten vier Saisonspiele in der Startelf gestanden hatte, wusste ich, dass sich alles um mich drehen würde", wird Maguire seit Mittwochabend in verschiedenen englischen Medien zitiert. Während sein Nationaltrainer Gareth Southgate die "lächerliche" Behandlung des 59-maligen Nationalspielers geißelte, versichert dieser, mit dem Hass gut zurechtzukommen. Er helfe sogar.

"Na ja, das nimmt ganz gut den Druck von meinen Teamkollegen und überträgt ihn auf mich. Dadurch spielen sie besser, ganz sicher", so Maguire. "Ich würde nicht sagen, dass ich jemand bin, der mental Probleme damit hat, mit Druck umzugehen. Ich habe in den letzten Jahren viel erlebt und war fast vier Jahre Kapitän von Manchester United." Diese Verantwortung habe viele Facetten - gute wie schlechte.

Geplatzter West-Ham-Wechsel: "Wie soll ich das ausdrücken?"

Spätestens als Trainer Erik ten Hag Maguire die Binde im Sommer abnahm, schienen dessen Tage am Old Trafford gezählt zu sein. Doch ein Wechsel zu West Ham United platzte spät noch, angeblich wegen finanzieller Forderungen des Spielers. "Wie soll ich das ausdrücken? Wir haben uns einfach nicht geeinigt", sagt Maguire rückblickend.

Doch obwohl ten Hag mit seinen ersten Startformationen deutlich machte, dass der Ex-Kapitän nur noch Innenverteidiger Nummer vier ist, behauptet dieser: "Sie waren froh, dass ich geblieben bin, und ich war froh, dass ich um meinen Platz kämpfen kann. Genau das will ich tun, und jedes Mal, wenn ich trainiere oder spiele, werde ich alles geben."

Die Nichtberücksichtigung in den ersten vier Wochen - Maguire spielte gerade einmal 23 Minuten - verunsichert ihn offenbar keineswegs. "Es kommen jetzt jede Menge Spiele, deswegen bin ich mir sicher, dass ich viel spielen werde." Wahrscheinlicher ist indes, dass sein "Doppelleben" weitergeht: gesetzt bei Southgate, außen vor bei ten Hag.