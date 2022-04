Zielfoto-Chaos: Kwiatkowski gewinnt mit Millimeter-Vorsprung

Der polnische Radprofi Michal Kwiatkowski hat in einer Millimeter-Entscheidung die 56. Austragung des Amstel Gold Race gewonnen.

Der Ex-Weltmeister vom Team Ineos Grenadiers setzte sich beim wichtigsten Klassiker der Niederlande nach 254,1 km in Valkenburg im Sprint einer Zweiergruppe hauchdünn vor dem Franzosen Benoit Cosnefroy (AG2R Citröen) durch.

Erst nach minutenlanger Auswertung des Zielfotos erklärte die Jury den 31 Jahre alten Kwiatkowski zum Sieger. Zunächst hatte Cosnefroy über den vermeintlich ersten Sieg eines Franzosen beim "Amstel" seit dem legendären Bernard Hinault im Jahr 1981 gejubelt. "Es war sehr konfus im Ziel, ein großes Durcheinander", sagte Kwiatkowski, der das Rennen bereits 2015 gewonnen hatte.

Kwiatkowski und Cosnefroy hatten sich rund 20 km vor dem Ziel kurz nach der letzten Passage am berüchtigten Cauberg aus einer Spitzengruppe abgesetzt. Topfavorit Mathieu van der Poel (Niederlande/Alpecin-Fenix), der eine Woche zuvor die Flandern-Rundfahrt gewonnen hatte, versuchte vergeblich, die Lücke zu schließen, er wurde schließlich Vierter hinter dem Belgier Tiesj Benoot (Jumbo-Visma).

Titelverteidiger Wout van Aert (Belgien/Jumbo-Visma) war als Folge einer Corona-Infektion nicht am Start. Deutsche Fahrer hatten mit dem Ausgang des Rennens nichts zu tun.

Liane Lippert bei den Frauen Dritte

Liane Lippert hat bei den Frauen nach einer starken Leistung ihr bestes Saison-Ergebnis erzielt. Die 24-Jährige vom Radteam DSM belegte am Sonntag nach 128,5 Kilometern durch die niederländischen Ardennenausläufer Platz drei. Den Sieg in Valkenburg sicherte sich die Italienerin Marta Cavalli mit knappem Vorsprung vor einer sechsköpfigen Verfolgergruppe, in der die Niederländerin Demi Vollering Lippert im Sprint distanzierte.

Die Vorentscheidung fiel wie so oft am Cauberg wenige Kilometer vor dem Ziel. Einer harten Attacke von Ex-Weltmeisterin Annemiek van Vleuten konnte zunächst nur Lippert folgen, ehe fünf andere Fahrerinnen aufschlossen. Kurz nach dem Gipfel des Caubergs setzte die frühere italienische Straßenradmeisterin Cavalli den letztlich erfolgreichen Konter. Der niederländischen Top-Favoritin van Vleuten blieb nur Platz vier.

Amstel Gold Race in Maastricht/Niederlande - Ergebnisse Herren

1. Michal Kwiatkowski (Polen) - Ineos Grenadiers 6:01:19 Std.

2. Benoit Cosnefroy (Frankreich) - AG2R Citroën Team + 0 Sek.

3. Tiesj Benoot (Belgien) - Jumbo-Visma + 10

4. Mathieu Van Der Poel (Niederlande) - Alpecin-Fenix + 20

5. Alexander Kamp Egested (Dänemark) - Trek - Segafredo

6. Kasper Asgreen (Dänemark) - Deceuninck-Quick-Step

7. Michael Matthews (Australien) - BikeExchange

8. Stefan Küng (Schweiz) - Groupama-FDJ

9. Marc Hirschi (Schweiz) - UAE Team Emirates

10. Dylan Teuns (Belgien) - Bahrain Victorious