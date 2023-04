Zielers Sonderlob für junge Defensive: "Das haben die Jungs hervorragend gelöst"

Mit dem 3:1 Sieg in Bielefeld beendete Hannover 96 eine monatelange Serie ohne Auswärtserfolg. Kapitän Ron-Robert Zieler (34) hob nach der Partie insbesondere die Abwehrreihe hervor.

Ron-Robert Zieler rückte nach dem Sieg in Bielefeld vor allem die Defensive von Hannover 96 in den Vordergrund. IMAGO/MIS

Über sieben Monate hatten sich die Fans von Hannover 96 gedulden müssen, ehe ihre Mannschaft am Samstagnachmittag endlich den lang ersehnten Auswärtssieg einfuhr. Das letzte Mal war der Mannschaft von Trainer Stefan Leitl dies am 16. September des Vorjahres beim 3:2 in Sandhausen gelungen.

Zieler: "Ich hatte selten so eine junge Abwehrreihe vor mir"

Mit dem 3:1-Erfolg in Bielefeld beendeten die Hannoveraner jedoch nicht nur ihre monatelange Durststrecke, sondern fuhren im Abstiegskampf dazu einen Sieg von "enormer Bedeutung" ein, wie Kapitän Ron-Robert Zieler auf der Vereinswebsite zitiert wird. Der 34-jährige Routinier, der in dieser Saison bislang jedes Spiel über die vollen 90 Minuten absolviert hat, sprach nach dem verdienten Sieg außerdem ein Extra-Lob für die Defensive seiner Mannschaft aus: "Ich hatte selten so eine junge Abwehrreihe vor mir - auch mit den Drucksituationen - das haben die Jungs hervorragend gelöst", so Zieler.

In der Tat war Jannik Dehm mit seinen 26 Jahren der älteste Mann in der Fünferkette, die des Weiteren aus Phil Neumann (25), Derrick Köhn (24), Bright Arrey-Mbi (20) und dem 19-jährigen Eigengewächs Yannik Lührs bestand. Letzterer sah kurz vor Schluss zwar glatt Rot nach überhartem Einsteigen gegen George Bello, hatte bis zur 85. Minute jedoch eine solide Partie bei seinem dritten Zweitliga-Einsatz absolviert.

Leitl und Hannover "überzeugt von dem Weg, den wir gehen wollen"

Auch Stefan Leitl hob nach dem Schlusspfiff den hohen Stellenwert des Sieges hervor, fand in der Euphorie allerdings auch leicht kritische Worte für seine Mannschaft: "Dann gehen wir in Führung, bekommen aber recht schnell den Ausgleich, den wir besser verteidigen müssen", blickte der Coach auf das Gegentor durch Fabian Klos zurück. Nichtsdestotrotz "ist der Fußball ein Ergebnissport" und bei den Niedersachen sei man "überzeugt von dem Weg, den wir gehen wollen", erklärte der 45-Jährige.

Dass 96 in der Schüco-Arena überhaupt erst auf den richtigen Weg kam, verdankt die Mannschaft insbesondere Doppeltorschütze Cedric Teuchert. Der Stürmer hatte erst per wuchtigem Vollspannschuss für das zwischenzeitliche 1:0 gesorgt und brachte die Gäste kurz vor der Pause per Elfmeter erneut in Führung. Mit seinen beiden Treffern baute der 26-Jährige seine Erfolgsquote weiter aus. Er steht derzeit bei zwölf Toren in der laufenden Saison.

Durch den Auswärtserfolg rücken die Hannoveraner noch weiter weg von der Abstiegszone und könnten mit einem Heimsieg gegen Nürnberg am nächsten Samstag (20.30 Uhr) die 40-Punkte-Marke erreichen.