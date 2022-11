Zieler zu Liverpool? "Ein schönes Gerücht"

Freitag, Dienstag, Freitag - der Spielplan von Hannover 96 ist vor der WM-Pause eng getaktet. Am Freitag unterlagen die Niedersachsen mit 0:1 bei Darmstadt 98, am Dienstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) kommt Fortuna Düsseldorf in die Heinz von Heiden-Arena und am Freitag geht die Reise nach Kiel.

Die Zeit ist sehr schnell vergangen. In Darmstadt haben wir unglücklich verloren, deshalb ist es gut, das es jetzt schnell weitergeht“, freut sich Stefan Leitl. Dem 96-Cheftrainer stehen außer Phil Neumann alle Spieler an Bord. Neumann hatte in Darmstadt wegen eines absichtlichen Handspiels die Rote Karte gesehen und ist damit gesperrt. Für ihn könnte Luka Krajnc in die Startformation rücken. Der Innenverteidiger saß nach wochenlanger Zwangspause wegen Rückenproblemen am Freitag schon wieder auf der Bank. "Er ist fit", bestätigt Leitl, der sich noch nicht festgelegt hat, ob er gegen Düsseldorf mir Dreier- oder Viererkette spielen lassen will.

Wir wollen oben dranbleiben. Stefan Leitl

Offensiv hat der Trainer auch personell mehr Möglichkeiten: Zuletzt durften Maximilian Beier und Hendrik Weydandt in der Spitze spielen, möglichweise rücken am Dienstag aber Nachwuchs-Stürmer Nicolo Tresoldi (18) und/oder Cedric Teuchert in die Startformation. "Nicolo ist immer eine Option und Cedric hat es in Darmstadt nach seiner Einwechslung gut gemacht", erzählt Leitl. "Ich bin gewillt zu rotieren."

Zieler auf Liverpools Wunschliste?

Fest steht für den Coach: "Wir wollen oben dranbleiben. Aktuell sind wir in einer Range, in der wir uns auch bewegen wollen. Jetzt gibt es noch zwei Spiele und dass man immer die maximale Punktausbeute holen will, sollte auch klar sein. Wir wollen die stabilen Leistungen der vergangenen Wochen bestätigen."

Auch zu den Gerüchten um Ron-Robert Zieler äußerte sich Leitl. Hannovers Nummer 1 soll beim FC Liverpool auf der Wunschliste stehen. Zielers Vertrag bei 96 läuft am Saisonende aus. "Ich finde, es ist ein schönes Gerücht", meinte Leitl. „Ich habe mit Ron nicht darüber gesprochen. Er kam auch nicht aktiv auf mich zu und musste mir was erzählen. Für uns liegt der Fokus auf dem Spiel."