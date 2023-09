Zieler sieht Hannover auf einem guten Weg

Auch wenn er schon eine gefühlte Ewigkeit für 96 spielt: So einen Tag wie nun gegen den VfL Osnabrück hatte Ron-Robert Zieler bislang noch nicht erlebt. Der Kapitän schreibt Geschichte und weiß, worauf es jetzt ankommt.

Altin Lala ist in Hannover das, was gerne als "Klub-Legende" bezeichnet wird. Seit diesem Sonntag darf sich ein aktueller 96-Spieler in Sachen Einsatzzahlen mit ihm auf eine Stufe stellen: Wie einst der albanische Publikumsliebling steht auch Ron-Robert Zieler nunmehr mit 320 Pflichtspieleinsätzen für die Niedersachsen.

Eine gefühlte Ewigkeit, nämlich mit Unterbrechungen seit 2010, spielt Zieler nun für Hannover. Aber: "So oft, wie ich diesmal die Tormusik gehört habe, habe ich sie glaube ich noch nie gehört", bekannte der 34-Jährige nach dem Kantersieg gegen den VfL Osnabrück. "Ich kann mich auch nicht erinnern, so etwas hier schon erlebt zu haben. 7:0 - das hätte man sich nicht besser ausmalen können." Hannovers letzter Triumph in dieser Höhe in einer der beiden ersten Ligen liegt in der Tat lange zurück: Gegen den FSV Frankfurt hieß es in der 2. Liga am 14. Mai 1995 am Ende ebenfalls 7:0.

Zieler: "Das Momentum nehmen wir mit"

Mühsam und letztlich etwas mit Hilfe des anfangs kompakt stehenden, dann dezimierten Gegners hatte sich Hannover zur Pause mit 2:0 in Führung gebracht. "Dann war es so, dass wir uns nicht einlullen lassen haben", hob Zieler hervor. "Wir haben in der Kabine ganz klar gesagt: Wenn wir die Möglichkeit haben, ein drittes und viertes Tor zu machen, dann wollen wir das machen." Es wurden sogar noch ein paar Treffer mehr, zur Freude der 37.000 überwiegend begeisterten Fans. "Das ist ein Teil unserer Entwicklung", so der Kapitän, der großes Gefallen an den Darbietungen seiner Vorderleute fand: "Es ist Spielfreude. Die Jungs hatten Bock, Fußball zu spielen und weiterzumachen. Sie haben schöne Tore gemacht - und wir haben übrigens auch einmal zu Null gespielt…" Ganz Sportsmann vergaß Zieler nach dem Abpfiff gegen den VfL auch nicht seinen gepeinigten, noch einige Male großartig reagierenden Osnabrücker Gegenüber Lennart Grill im VfL-Tor. "Wenn ich meinen Kollegen sehe, tut es mir fast schon ein bisschen leid. Ohne ihn wäre es vielleicht zweistellig ausgegangen."

Der Wert für das nun anstehende Gipfeltreffen des Tabellenvierten beim Spitzenreiter ist für Zieler durchaus da. "Wir können das gut einordnen. Nächste Woche in Düsseldorf wird es ein brutal schweres Spiel. Jetzt geht es darum, viele Punkte zu sammeln, das Momentum nehmen wir natürlich mit. Ich hoffe, dass wir darauf aufbauen können." Überhaupt sei nach zuletzt zwei Siegen in der Liga festzuhalten: "Die Leistungskurve geht nach oben, wir dürfen uns von dem 7:0 jedoch nicht blenden lassen. Mein Gefühl ist, dass wir auf einem guten Weg sind. Aber wir müssen demütig und fokussiert bleiben, dürfen die Bereitschaft, jedes Spiel an unsere Leistungsgrenze zu gehen, nicht verlieren."

Siemensmeyer in Sichtweite

Zieler selbst schreibt weiter Geschichte. Den nächsten populären 96-Spieler holt Zieler schon in nicht allzu ferner Zukunft ein, wenn nichts dazwischenkommt. Hans Siemensmeyer, in seiner Zeit von 1965 bis 1974 eine Ikone im offensiven Mittelfeld und ein Zieler-Vorgänger als Kapitän, stand 329-mal in einem Pflichtspiel für die "Roten" auf dem Platz und befindet sich statistisch nun mehr und mehr in Sichtweite des Torwarts.