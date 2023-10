Zieler nach strittigen Szenen "stinksauer"

Im Spiel zwischen Kaiserslautern und Hannover kam es zu einigen strittigen Szenen. 96-Keeper Ron-Robert Zieler war nach der Partie "stinksauer". Für Trainer Stefan Leitl war das nicht gegebene 2:0 gar eine "Fehlentscheidung".

Beim Auswärtsspiel in Kaiserslautern hatte Hannover 96 nach 17 Minuten die vorübergehende Tabellenführung schon vor Augen. Alles lief nach Plan. Trainer Stefan Leitl hatte mit Andreas Voglsammer für den angeschlagenen Louis Schaub gegen die Roten Teufel mehr Körperlichkeit in die Startelf gebracht. Der Angreifer blieb bei einem langen Ball im Laufduell mit Boris Tomiak stabil und legte für Havard Nielsen zum 1:0 auf.

Noch vor der Pause war Voglsammer vermeintlich der Vorlagengeber des zweiten Treffers, doch stand knapp im Abseits - wie auch der VAR bestätigte. Zwei Minuten später gab es Elfmeter auf der anderen Seite. Marcel Halstenberg hatte den Arm gegen Jan Elvedi im Luftduell draußen. Weil Boris Tomiak vom Punkt verwandelte, ging es mit einem 1:1 in die Kabine. Im zweiten Durchgang drehte der FCK die Partie dann endgültig.

Zieler schimpft

Hannovers Kapitän Ron-Robert Zieler hatte nach der Partie bei "Sky" den sprichwörtlich dicken Hals. "Es ist fast gar nicht mit Worten zu beschreiben, wie ich mich gerade fühle. Ich bin stinksauer", schimpfte der Keeper.

Wenn ich die Linie dann sehe, die mir gezeigt wurde, die hätte ich ohne Lineal auch ziehen können. Stefan Leitl

Als erstes bekam Zieler die Abseitsstellung von Voglsammer serviert. "Die ist doch schief die Linie", hörte man den 34-Jährigen während der mehreren Wiederholungen. Für seinen Trainer Stefan Leitl, der sich auf der Pressekonferenz erst gar nicht zur Leistung von Schiedsrichter Michael Bacher äußern wollte, dann nach einer erneuten Nachfrage zumindest zum Abseits äußerte, war es "eine ganz klare Fehlentscheidung, Punkt". Wie auch Zieler monierte Leitl die gezogene Linie an sich: "Wenn ich die Linie dann sehe, die mir gezeigt wurde, die hätte ich ohne Lineal auch ziehen können."

Sein Torhüter drängte sichtlich genervt ("Was soll ich dazu sagen?") auf die Fortführung des Gesprächs mit einem anderen Thema, zu dem er mehr zu sagen hatte.

"Dann müssen wir auch einen Elfmeter bekommen"

Nämlich zur Elfmeterszene kurz vor der Pause. "Sauberer Kopfball meines Erachtens", so die Bewertung des Armeinsatzes von Halstenberg gegen Elvedi. "Es ist halt ein Luftduell wie es sehr oft passiert", so Zieler. Lauterns Trainer Dirk Schuster nannte den Elfmeter einen, "den man geben kann, aber nicht geben muss".

"Wenn das ein Elfmeter ist, dann müssen wir auch einen bekommen", führte Zieler weiter aus. Der Torhüter spielte auf eine Szene in der 61. Minute an - auch wenn die beiden Situationen schwer miteinander zu vergleichen sind. Wieder waren Elvedi und Halstenberg beteiligt, diesmal ging es aber um ein Handspiel.

Der 96-Verteidiger verpasste eine Ecke, dahinter hatte Elvedi die Arme vor dem Körper, allerdings auch etwas nach oben abgespreizt. Der Ball prallte gegen den rechten Arm und von dort ins Toraus. Einen Elfmeter gab es trotz Kommunikation zwischen Feldschiedsrichter Michael Bacher und VAR Benjamin Cortus nicht - zum Unverständnis von Zieler.

"Wurde uns in der Schiedsrichterschulung ganz klar so gesagt"

"Ich verstehe das auch alles nicht mehr. Wir machen eine Schiedsrichterschulung, da werden ja Szenen gezeigt. Und wenn einer den Ellenbogen hier hat, dann ist es ein Elfmeter. Das wurde uns in der Schiedsrichterschulung ganz klar so gesagt", beschwerte sich Zieler.

Ein Elfmeter wäre die große Chance zur erneuten Führung gewesen. So blieb es vorerst beim 1:1, ehe der eingewechselte Aaron Opoku nach einem Konter die Partie drehte und Tomiak einen zweiten Elfmeter - einen unstrittigen - zum 3:1-Endstand verwandelte.

Zieler macht sich von "allen Emotionen" frei

"Ich muss auch so ehrlich sein, wir haben das in der zweiten Hälfte nicht mehr so umgesetzt, wie in der ersten", lenkte dann auch Zieler ein. "Wenn man sich von allen Emotionen freimacht, haben wir nicht so eine gute zweite Hälfte gespielt, wie die erste Hälfte."

Rational betrachtet kam 96 im zweiten Durchgang kaum noch ins letzte Drittel, die besseren Chancen hatten die Roten Teufel. Zieler selbst hielt sein Team lange im Spiel, musste sich dann aber doch zweimal geschlagen geben. "Trotzdem finde ich, hätten wir hier heute nicht als Verlierer vom Platz gehen müssen", schloss Zieler.

Am Ende stand allerdings die zweite Saisonniederlage fest, die erste auf fremden Platz. Den Sprung an die Tabellenspitze verpassten die Niedersachen damit. Dort steht bis mindestens Samstagmittag Kaiserslautern.