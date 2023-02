Zieler im Fokus: "Das sollte nicht passieren"

Nach dem 3:4 gegen Paderborn herrschte bei Hannovers Torhüter Ron-Robert Zieler Frust statt Feierlaune. Unschöne Erlebnisse an einem Wochenende, das eigentlich persönlich viel Anlass zur Freude geboten hätte.

Was für ein Jubiläum - und was für eine Enttäuschung für Ron-Robert Zieler! Vor der Partie gegen den SC Paderborn 07 war Hannovers Torhüter noch für 300 Pflichtspiele im Trikot der Niedersachsen geehrt und via Videowand von ehemaligen Weggefährten dazu beglückwünscht worden. Nach dem Abpfiff aber war dies dem zerknirschten Schlussmann "völlig egal". Denn: "Das Spiel war enttäuschend, 3:4 zu Hause zu verlieren. Das sollte nicht passieren."

Gut zwölf Jahre nach seinem Profi-Debüt für die Niedersachsen in der Bundesliga (3:0 bei Eintracht Frankfurt am 16. Januar 2011) und einen Tag vor seinem 34. Geburtstag hatte Zieler aktiv mitverfolgen müssen, wie seine Mannschaft gegen Paderborn einen Traumstart mit 2:0-Führung nach vier Minuten hinlegte, dann aber einen Albtraum mit vier Gegentoren und einer Heimpleite erlebte.

Es ist schwer in Worte zu fassen und zu erklären, warum wir als Verbund nicht so verteidigt haben. Ron-Robert Zieler

Damit nicht genug: Zieler und sein indisponierter Vordermann Julian Börner (32), die beiden Routiniers in der Defensive, wurden explizit vom Trainer angezählt. "Das sind meine zwei erfahrensten Spieler, das muss man auch ganz klar sagen", so Stefan Leitl, der zu den offenkundigen Problemen im Abwehrverhalten vieldeutig anfügte: "Wir hatten in vielen Situationen in der Hinrunde einen überragenden Keeper …"

Nun aber steht auch Zieler nach ein paar glücklosen Aktionen und drei Auftaktniederlagen in den ersten drei Spielen der Rückrunde im Fokus. "Momentan haben wir eine Phase, in der wir viel zu einfache Gegentore bekommen. Nach der Hinrunde zweitbeste Defensive - das ist lange vorbei, abgehakt", spart auch der Ex-Nationalspieler selbst nicht mit Kritik. "In den letzten Spielen haben wir uns nicht stabil genug präsentiert. Das haben wir in der Form in der Hinrunde nicht gemacht."

Woran liegt der plötzliche Leistungsabfall nach dem Jahreswechsel? Das kann auch Zieler nicht sofort aufschlüsseln. "Es ist schwer in Worte zu fassen und zu erklären, warum wir als Verbund nicht so verteidigt haben." Auffällig inzwischen: Kleinere Unsauberkeiten im Spiel bringen das ganze Team sofort aus der Fassung - wie etwa Paderborns früher Anschlusstreffer. Zieler zu diesem Moment, der das Spiel schließlich im Fortgang kippen ließ: "Es ist Verunsicherung da, aber es gibt gar keinen Grund für Verunsicherung. Wir führen ja immer noch 2:1."

Frust statt Freude, obwohl doch eigentlich schöne Stunden für ihn in Aussicht stehen sollten. Doch Jubilar hin, Geburtstagskind her - der Kapitän und Keeper, dessen Vertrag sich mit dem 25. Saisoneinsatz (bisher sind es 20) um ein weiteres Jahr verlängern würde, will dem verpatzten Nachmittag nicht zu lange nachtrauern. Bereits am kommenden Samstag muss beim ebenfalls 2023 noch punktlosen SSV Jahn Regensburg die Kehrtwende her. "Ich hätte mir für mich ein schöneres Wochenende gewünscht. Aber so ist das Leben, so ist der Fußball."