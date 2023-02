Zieler fehlt die Konstanz: Heim-Niederlage "frustrierend" und "vermeidbar"

Hannover 96 spielt aktuell eher ungerne zu Hause. Das 1:2 gegen Magdeburg war bereits die dritte Niederlage in Serie. Die Akteure nennen Gründe dafür.

Elf Heimspiele, fünf Siege, zwei Remis und vier Niederlagen. Die Bilanz von Hannover 96 in der eigenen Arena ist ausbaufähig. Spätestens seit der 1:2-Niederlage gegen Magdeburg ist dies klar, schließlich verloren die Niedersachsen somit die vergangenen drei Heimspiele allesamt.

Es ist wirklich einfach frustrierend, zu Hause wieder zu verlieren. Ron-Robert Zieler

Keeper Ron-Robert Zieler trifft daher laut der Klubwebsite klare Worte. "Es ist wirklich einfach frustrierend, zu Hause wieder zu verlieren", meint der 34-jährige Kapitän. Einen Grund dafür hat dieser ebenso parat.

… "dann spielen wir auf einmal gut"

"Wir haben Phasen im Spiel, in denen wir nicht so gallig und griffig sind", stellt Zieler klar. Natürlich war ein 0:2 in Unterzahl nach der Gelb-Roten-Karte gegen Fabian Kunze am Sonntag alles andere als eine gute Ausgangsposition, Zieler aber meint: "Nach dem 0:2 hat man vermeintlich nichts mehr zu verlieren und dann spielen wir auf einmal gut."

Ähnlich sieht dies Trainer Stefan Leitl. Die Anfangsphase sei nicht wie gewünscht verlaufen, das 0:1 hätte bei besserer Verteidigung nicht fallen müssen, dem 0:2 war ein individueller Fehler vorausgegangen. Erst in Unterzahl werde "auf einmal mehr investiert. Dann kommst du zu großen Tormöglichkeiten und hättest sicherlich, wenn du etwas mehr Glück gehabt hättest, den Ausgleich erzielen können".

Dieser fiel nicht, laut Torschütze Louis Schaub auch, weil Hannover "zu spät aufgewacht" ist. Seine Forderung: "Wir müssen über die gesamten 90 Minuten das zeigen, was wir nur in den letzten 20 Minuten gezeigt haben."

Leitl ist "extrem enttäuscht“

Es ist also klar ersichtlich, woran es bei den Niedersachsen hapert. Trotz phasenweiser starker Momente "fehlt die Konstanz", unterstreicht Zieler. "Wir müssen uns fragen, warum das so ist. In der Mannschaft steckt mehr." So viel, dass eigentlich ein Unentschieden herausspringen hätte müssen. Wegen fehlender Effizienz hat es aber "am Ende nicht gereicht - deswegen sind wir extrem enttäuscht", so Trainer Leitl.